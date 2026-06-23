Management Empresarial Málaga S.L. activa la venta de activos hoteleros con el objetivo de financiar su proyecto en el Málaga CF

Tras más de 6 años de intervención judicial en el club, Management Empresarial Málaga S.L. ha iniciado un proceso de desinversión de activos hoteleros en explotación con el que busca obtener liquidez para avanzar en su proyecto estratégico vinculado al club de fútbol.

El nuevo contexto societario también podría permitir a MEM recuperar su posición en el órgano de administración de NAS Spain 2000 S.L. y, con ello, la gestión efectiva de la sociedad, conforme a lo previsto en los estatutos y en el pacto de socios del club.

El presidente de MEM y accionista de NAS Spain 2000 S.L, Jamal Satli Iglesias también ha formalizado ante notario un compromiso para que los recursos obtenidos de esa ventatengan como destino prioritario el proyecto estratégico impulsado por la compañía para el Málaga CF.

El modelo que MEM plantea para el club se articula sobre tres ejes: