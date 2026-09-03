BALANCE DE MERCADO DEL MÁLAGA

Loren: "Tenemos que bajarnos de la rúa y quitarnos los pelos rubios. Primera es otra cosa"

Escucha al completo la rueda de prensa del director deportivo del Málaga tras el cierre de un mercado con ocho incorporaciones

Redacción

Málaga |

El pasado martes se cerraba el mercado de fichajes y este jueves el director deportivo del Málaga ha pasado por la sala de prensa del Estadio de La Rosaleda para hacer balance de lo hecho, de esos ocho fichajes y de cómo queda conformada la plantilla. Loren Juarros ha sido contundente con el mensaje que ha lanzado a sus jugadores.

"Tenemos que bajarnos de la rúa ya; lo que habéis hecho hasta ahora es maravilloso y os vale para estar aquí, pero Primera es otra cosa. Se acabó la celebración, tenemos que quitarnos los pelos rubios y vamos a bajarnos ya de la rúa", mencionaba el director deportivo, quien se ha mostrado satisfecho con el mercado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid