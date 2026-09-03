Loren: "Tenemos que bajarnos de la rúa y quitarnos los pelos rubios. Primera es otra cosa"

El pasado martes se cerraba el mercado de fichajes y este jueves el director deportivo del Málaga ha pasado por la sala de prensa del Estadio de La Rosaleda para hacer balance de lo hecho, de esos ocho fichajes y de cómo queda conformada la plantilla. Loren Juarros ha sido contundente con el mensaje que ha lanzado a sus jugadores.

"Tenemos que bajarnos de la rúa ya; lo que habéis hecho hasta ahora es maravilloso y os vale para estar aquí, pero Primera es otra cosa. Se acabó la celebración, tenemos que quitarnos los pelos rubios y vamos a bajarnos ya de la rúa", mencionaba el director deportivo, quien se ha mostrado satisfecho con el mercado.