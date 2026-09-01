El Trops afronta ante el HC BM Málaga el segundo envite de la pretemporada

El Trops Málaga afronta este miércoles, a las 19.30 horas, un nuevo partido de pretemporada. Esta vez lo hará ante el Hostel Cleaning BM Málaga en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos. Será el segundo enfrentamiento del verano ante un rival de su nueva categoría, Primera Nacional, después de la victoria por 35-26 frente al Cantera Sur, y una nueva oportunidad para que el equipo que dirige Miguel Ángel Moriana continúe afinando su puesta a punto.

El conjunto blanquiazul llega a esta cita después de haber disputado cuatro encuentros de preparación. Así, comenzó la estadía ante el Dólmenes Antequera, de División de Honor Plata. La siguiente prueba fue frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, de ASOBAL; después superó al Cantera Sur de Primera Nacional por 35-26 en la fase previa de la Copa de Andalucía y, el pasado sábado, disputó la semifinal del torneo andaluz contra el Cajasol Sevilla BM. Proin, también de la élite, al que no pudo superar, pero, como en los anteriores envites, ofreció muy buenas sensaciones. Por tanto, tres rivales de superior categoría y un adversario de ‘su’ liga.

Este miércoles llegará de nuevo un equipo de la misma competición, en una prueba que permitirá al Trops obtener una referencia más directa sobre su nivel competitivo, ya que el HC BM Málaga, que la pasada campaña terminó noveno en la tabla clasificatoria, será uno de los rivales de los blanquiazules en Primera Nacional y, en consecuencia, ambos equipos se enfrentarán en dos ocasiones durante la liga. El primer encuentro está fijado para el sábado 12 de diciembre en el Municipal Diego Carrasco, con el Trops como local, mientras que la segunda vuelta se disputará el 17 de abril del próximo año, con el BM Málaga como anfitrión.

Así pues, el duelo de este miércoles será una primera referencia entre dos equipos que volverán a encontrarse cuando estén en juego los puntos.

Tanto para el técnico del Trops, Miguel Ángel Moriana, como para el entrenador del cuadro rojillo, Nacho Torres, será otra oportunidad de repartir minutos, seguir haciendo pruebas y comprobar la evolución de unas plantillas que todavía se encuentran en plena fase de preparación.

El BM Málaga, que solo ha disputado un amistoso de momento, frente al Algeciras de Primera Nacional, al que superó como visitante por 26-34, ha introducido varias novedades en su plantel para afrontar la nueva temporada. Entre sus incorporaciones figuran Tobías Wolf, primera línea procedente del San Francisco de Asís Mijas, y el lateral Jaime Baena, también llegado del conjunto mijeño.

El proyecto del Hostel Cleaning BM Málaga cuenta igualmente con varios jugadores conocidos por la afición del Trops, que proceden de sus filiares o del primer equipo, como son Henrik Kahr, especialista defensivo, fichado este verano por el conjunto de Nacho Torres, mientras que el portero Pedro Blanco, otro ex del Trops, ha prolongado su vinculación con este club. Y el banquillo estará el referido Nacho Torres, quien dirigió al segundo equipo del cuadro blanquiazul cuando militaba precisamente en Primera Nacional, después de su brillante ascenso en la campaña 2020-2021.

Durante la pretemporada también están trabajando con el primer equipo del BM Málaga los juveniles Pablo Cuenca, Nacho Arraigada y Pedro Muñoz, que tendrán la oportunidad de acumular minutos junto a los jugadores más experimentados.

Para el Trops Málaga será su quinto encuentro de pretemporada y el segundo frente a un rival de Primera Nacional. El equipo de Moriana ha mostrado buenas prestaciones ante adversarios de superior categoría, pero ahora tendrá la oportunidad de comprobar su evolución ante un conjunto al que se encontrará en la competición.

El partido comenzará a las 19.30 horas en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos. La entrada será gratuita y no habrá emisión por streaming.