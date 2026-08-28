El Trops firma un acuerdo de colaboración con Bancosol para visibilizar la labor social de la entidad

El Trops Málaga contará esta temporada con Bancosol (Banco de Alimentos de la Costa del Sol) como entidad social colaboradora, dando continuidad a una iniciativa que el club viene desarrollando en las últimas campañas con el propósito de apoyar y dar visibilidad al trabajo de organizaciones malagueñas comprometidas con diferentes causas sociales y humanitarias.

El acuerdo de colaboración con Bancosol, que incluye la estampación del logotipo de esta entidad en la camiseta oficial del Trops Málaga, se ha firmado en la mañana de este jueves, 27 de agosto, en sus instalaciones, en Campanillas. Siguiendo la línea de estos últimos años, “la idea es dar visibilidad a entidades sociales de Málaga, y este año hemos pensado en ellos, que también han visto con agrado esta posibilidad”, ha manifestado el presidente del Trops Málaga, José Carlos Espina.

Bancosol tiene como finalidad ayudar a las personas en riesgo de exclusión social en Málaga, acompañándolas para que puedan superar situaciones de dificultad. Su labor parte de una necesidad básica como garantizar la alimentación de las personas y sus familias, pero no se limita al reparto de alimentos. La entidad también ofrece oportunidades de formación y orientación para favorecer el acceso al empleo y ayudar a sus usuarios a avanzar hacia una mayor autonomía.

Una parte fundamental de su actividad se desarrolla a través del trabajo en red con distintas entidades sociales para hacer posible el reparto de alimentos. Bancosol redistribuye excedentes del sector agroalimentario que todavía son aptos para el consumo, contribuyendo así a reducir el desperdicio alimentario y desarrollando una importante labor de concienciación y protección del medio ambiente.

La colaboración con Bancosol da continuidad a una iniciativa que en anteriores campañas ha permitido al Trops Málaga respaldar y dar visibilidad a entidades como Hogar Abierto, Fundación César Ramírez Bisturí Solidario, Justicia Norte-Sur, Admundi y Fundación Juan Cruzado, todas ellas organizaciones de reconocido compromiso con causas sociales y humanitarias.

Desde el club se subraya que estas colaboraciones no buscan únicamente dar a conocer la labor de las entidades, sino también poner en valor unos principios que están muy ligados al deporte y que ambas partes comparten: el esfuerzo, la empatía, la superación, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Con este acuerdo, el Trops Málaga asegura que quiere contribuir a que la labor que desarrolla Bancosol llegue a un mayor número de personas y seguir reforzando su vínculo con la sociedad malagueña, apoyando a quienes trabajan cada día para mejorar la vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.