Higuerón Resort presenta el Campeonato de España de Voley Playa 2026

La provincia de Málaga volvera a acoger una gran cita deportiva. En esta ocasión será Fuengirola el municipio que ejerza de anfitrión para algunas de las mejores parejas de voley playa del circuito nacional. El próximo jueves 27 de agosto, a las 11:00h, Higuerón Resort presentará oficialmente en su complejo Higuerón Gran Málaga Resort, el Campeonato de España de Vóley Playa 2026.

El torneo se celebrará entre el 27 y el 30, siendo el jueves el día elegido para celebrar la rueda de prensa informativa. En la comparecencia se anunciará el formato de competición y el impacto que supone para la provincia acoger una cita de ámbito nacional que combina deporte, turismo y proyección territorial.

Uno de los principales atractivos de la cita será la presencia de Sofía González, jugadora local y embajadora de Higuerón Gran Málaga Resort, quien acaba de conseguir la medalla de plata en el Campeonato Europeo disputado en Polonia. Su vínculo con la provincia añade un componente especialmente relevante para los medios locales, que ya han seguido de cerca su trayectoria en anteriores competiciones. En esta ocasión, González estará acompañado de Adrián Gavira, actual Campeón de España y leyenda en activo del vóley playa español.

El acto contará con la participación de Julio Rodríguez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola; Juan Rosas, diputado de Deportes de la Diputación de Málaga; así como portavoces de Higuerón Resort como sede anfitriona.