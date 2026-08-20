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Partido Completo J.1 | Atlético de Madrid 2 - 0 Málaga CF

Puedes escuchar todos los partidos del Málaga CF, incluyendo 30 minutos de previa, a través del 90.8 FM, la web y la aplicación móvil de Onda Cero

Redacción

Málaga |

El Málaga CF de Funes y 'los bichos' ha arrancado una nueva andadura en la Primera División Española con una sólida puesta en escena ante el Atlético de Madrid, aunque, eso sí, cayendo derrotado por 2 goles a 0. El regreso malaguista a 1ª, 8 años después, estuvo marcado por la calidad del banquillo de los colchoneros, tanto es así que los goles tuvieron la firma de 2 jugadores que entraron durante la segunda parte: Kang-in Lee (70') y Álex Baena (85').

Escucha la retransmisión íntegra del encuentro de la mano de José Manuel Velasco y Xema Albero, con los comentarios de Iván Martín, Jesús Partal y Juan Garrido.

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