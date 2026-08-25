El Unicaja presenta su segunda camiseta para la temporada 2026-27

El Unicaja debuta este domingo en su pretemporada para el curso 2026-27. Los de Txus Vidorreta visitarán Melilla en su primer envite. Para acortar la espera, el conjunto verde ha hecho pública su segunda camiseta para competir en Liga Endesa y BCL, además de la posible Copa del Rey.

En ella predomina el blanco, como es habitual en la ropa visitante, y está cubierta por rayas moradas que forman cuatro cuadrículas. En la parte superior hay tres líneas horizontales bajo el escudo y el mismo número de barras verticales bajo el parche de la Liga Endesa. El centro de la camiseta es liso y la parte inferior repite el patrón de la parte alta, pero a la inversa. Eso sí, a diferencia de la primera camiseta, en esta ocasión no se aprecian tanto los detalles verdes y morados, sino que en algunas de las zonas solo se aprecian líneas sin color.

Además, la tela repite con el estampado que se compone de líneas onduladas que recorren la equipación al completo. El propio Unicaja ha afirmado que, como en la primera camiseta, estos detalles están añadidos para simbolizar "la espuma característica de las olas del Mar Mediterráneo que queda en la orilla de las costas malagueñas".

Al igual que con ese diseño verde, la camiseta que vestirán lejos del Carpena también cuenta con los clásicos 'sponsors' del cuadro de Los Guindos. En el frontal seguirá Fundación Unicaja, mientras que patrocinios públicos como Andalucía, Málaga, Benahavís, Sabor a Málaga o Costa del Sol estarán repartidos entre la camiseta y el pantalón. La lista la cierra Famadesa, que seguirá presente en la parte baja de la equipación.