Higuerón Gran Málaga Resort acoge por decimotercer año consecutivo el Campeonato de España de Vóley Playa

Higuerón Resort ha presentado hoy el Campeonato de España de Vóley Playa 2026, que se celebrará del 27 al 30 de agosto, en Fuengirola. La cita regresa por decimotercer año consecutivo a Higuerón Gran Málaga Resort, consolidado ya como una de las sedes de referencia para el vóley playa nacional.

Durante cuatro jornadas, Higuerón reunirá a algunas de las parejas mejor posicionadas en el ranking de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), junto a los campeones autonómicos de esta temporada. Además, también recibirá a las recientes subcampeonas de Europa: Tania Moreno y Sofia Izuzquiza. Todos llegarán con un mismo objetivo: competir por el título nacional y tomar el relevo de Alejandro Huerta y Adrián Gavira, campeones de España masculinos en la pasada edición; y de Ana Vergara y Tania Moreno, vencedoras en el cuadro femenino.

Una de las principales novedades de esta edición será la competición nocturna durante las cuatro jornadas, que permitirá alargar la actividad hasta pasadas las 22:00 horas. Esta programación busca reforzar la experiencia del público, generar más ambiente en grada y ofrecer una forma diferente de vivir el campeonato, también desde la zona de restauración del evento.

“Para Higuerón Gran Málaga Resort es un orgullo volver a acoger el Campeonato de España de Vóley Playa. Después de trece ediciones, esta cita forma parte de nuestra identidad deportiva y de nuestra manera de entender el resort: como un espacio vivo, abierto a grandes eventos y capaz de conectar deporte, entorno y experiencia”, ha señalado, el director de marketing de Higuerón Gran Málaga Resort, Luís García.

El campeonato cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía. Como parte del circuito nacional, SIROKO dará nombre al cuadro masculino, mientras que Iberdrola continuará vinculada al cuadro femenino.

“Con la celebración del Campeonato de España de Vóley Playa, Fuengirola vuelve a posicionarse como referente de este deporte en España. La ciudad se vuelca un año más para que este campeonato sea un éxito, ofreciendo un entorno único y una organización a la altura de una competición nacional. En nombre de toda la ciudad damos la bienvenida a todos los participantes para que disfruten de una experiencia inolvidable”, resalta la Sra. Ana María Mula, Alcaldesa de Fuengirola.

La edición de este año tendrá además un interés especial para la provincia por la presencia de la jugadora local y embajadora de Higuerón Gran Málaga Resort, Sofía González. Su vínculo con el territorio añade un atractivo diferencial para los aficionados y para los medios locales, que ya han seguido de cerca su trayectoria en anteriores competiciones.

“El Campeonato de España llega a Higuerón con un nivel competitivo muy alto y con una edición especialmente atractiva para el público. La competición nocturna nos permitirá vivir el torneo de una forma distinta y acercar todavía más el vóley playa a los aficionados”, ha afirmado Magdalena Contreras Fernández, miembro de la junta directiva de la RFEVB.

La competición arrancará este mismo jueves 27 de agosto, a partir de las 14:30 horas, con la primera parte de la fase de clasificación, que continuará durante la mañana del viernes 28. Por la tarde será el turno de la fase de grupos, que se completará el sábado 29 por la mañana.

A partir del sábado por la tarde, el campeonato entrará en su tramo decisivo. Los cuartos de final se disputarán desde las 17:45 horas, con ocho parejas todavía en juego en cada cuadro. El domingo 30 por la mañana se celebrarán las semifinales y, por la tarde, llegarán los partidos definitivos: los encuentros por el tercer y cuarto puesto se jugarán a partir de las 17:30 horas, mientras que las finales por el oro comenzarán a las 19:30 horas.

La fase previa se disputará en formato de eliminación directa, con dieciséis parejas. De ahí saldrán las cuatro plazas que completarán el cuadro principal, formado por doce parejas en cada categoría y dividido en cuatro grupos de tres. Las dos mejores parejas de cada grupo pasarán a cuartos de final y, desde ese momento, el torneo seguirá el formato habitual de eliminación directa hasta las finales del domingo.

Todos los partidos podrán seguirse en streaming a través de SIROKO TV. Las entradas continúan a la venta y pueden adquirirse en la página oficial de la RFEVB. La organización espera superar los 5.000 espectadores a lo largo del campeonato.

Con esta nueva edición, Fuengirola, la provincia de Málaga e Higuerón Gran Málaga Resort refuerzan su papel como sede de grandes eventos deportivos a nivel nacional. El campeonato mantiene, además, su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y cuenta con el sello Green Sport Flag.