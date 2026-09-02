Chupe: "Tengo que mantener los pies en el suelo y seguir trabajando, nos espera un año bonito y duro"

El delantero malaguista Chupe recogió este martes el galardón entregado por la AFE que le cataloga como el mejor jugador de la pasada Segunda División, compartido con Sergio Arribas. En la gala, celebrada en Madrid, fue homenajeado por la pasada campaña, pero el atacante es consciente del reto que supone para el club pelear con los grandes del fútbol español.

El canterano mostró el orgullo que supone para él y su familia conseguir sus sueños, aunque reconoce que tiene que "seguir con los pies en el suelo y seguir trabajando para este nuevo año que espera sea duro a la vez que bonito".

Sobre el complicado inicio, el '9' afirma que está siendo una experiencia inolvidable debutar en la élite, cosa que afirma "no todo el mundo puede contar". Además, añadió que están con ganas de conseguir el domingo el primer triunfo de la temporada frente al Levante.

Chupe también hizo balance del estreno liguero y cree que es necesario ir consiguiendo los máximos puntos posibles para conseguir el objetivo marcado. También afirmó que están enfocados en ganar cada fin de semana para poder puntuar de forma positiva el curso cuando llegue el momento de las evaluaciones.