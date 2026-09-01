La XIII Travesía Solidaria a Nado Faro de Torrox se celebra este domingo a beneficio de la asociación Amigos de Anzaldo

El alcalde, Óscar Medina, acompañado por el concejal de Deportes, José Manuel Fernández, y los representantes de la asociación Amigos de Anzaldo, Carlos Moreno y Miguel Moya, y Club Natación Torrox, Carlos Vinuesa, ha destacado que se trata de “una edición muy consolidada” y “un clásico en el calendario de la provincia”, animando a vecinos y visitantes a participar en una jornada que une deporte, solidaridad y promoción turística.

El alcalde de Torrox ha indicado que esta prueba forma parte de la estrategia municipal del Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes de “tener eventos deportivos durante todo el año para dinamizar el deporte sano, los hábitos de vida saludables, la economía y el turismo”. Medina ha señalado que septiembre ofrece “el mejor escenario” para la celebración de esta prueba en aguas abiertas, destacando el atractivo del litoral torroxeño y del entorno del Faro.

“Este domingo va a haber gente de todos los rincones de nuestra provincia disfrutando del Mejor Clima de Europa y de un entorno único como es el Faro”, ha afirmado el alcalde, quien ha subrayado además el carácter solidario del evento a favor de la asociación Amigos de Anzaldo y su contribución a varios proyectos sociales en Bolivia.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Manuel Fernández, ha explicado que la decimotercera edición de la travesía mantiene su tradicional finalidad solidaria, destinándose íntegramente los 15 euros de inscripción a la labor que desarrolla la asociación Amigos de Anzaldo en la región boliviana de Cochabamba. “No hay cosa más bonita que unir el deporte con un acto solidario”, ha manifestado Fernández, quien ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa.

La prueba contará con un recorrido de aproximadamente 1.500 metros para la categoría sénior, con salida en el entorno del Faro de Torrox y llegada a la zona deportiva de Ferrara, además de un circuito de 400 metros para las categorías inferiores. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este próximo jueves 3 de septiembre a través de la web de Deportes y la plataforma Dorsal Chip, aunque también será posible formalizarlas el mismo día de la prueba hasta las 10:00 horas.

Los representantes de Amigos de Anzaldo, Carlos Moreno y Miguel Moya, han explicado que los fondos recaudados se destinarán este año a dos proyectos en comunidades

campesinas del entorno de Anzaldo: la construcción de una pequeña represa en Tola Tola y un canal de riego en Lagunita. Ambos han animado a participar en una travesía “muy familiar y participativa”, destacando sus trece ediciones de trayectoria y la colaboración del Ayuntamiento de Torrox, la Concejalía de Deportes y las entidades implicadas para hacer posible esta cita solidaria.

Por último, el representante del Club Natación Torrox, Carlos Vinuesa, ha puesto en valor el ambiente de convivencia que caracteriza a la prueba y ha destacado que “el tema competitivo queda en segundo margen”, ya que el principal objetivo es “echar un rato entre todos haciendo la actividad que nos gusta en el mar y en el agua”. Desde el club ha animado a nadadores y aficionados a disfrutar de una jornada de aguas abiertas que reúne cada año a participantes de diferentes edades y niveles.

La XIII Travesía Solidaria a Nado Faro de Torrox volverá así a combinar deporte y compromiso social en uno de los enclaves más singulares del litoral torroxeño. Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a sumarse el próximo domingo a una prueba en la que, además de disfrutar del deporte y del mar, cada inscripción contribuirá directamente a mejorar las condiciones de vida de comunidades campesinas de la región de Cochabamba, en Bolivia.