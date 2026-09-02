Einar Galilea: "El objetivo pasa por tener un buen hacer defensivo"

La temporada ha empezado de forma complicada para el Málaga CF. Dos visitas a dos de los grandes transatlánticos de la liga han hecho que el 'buque' blanquiazul pague la novatada, pero este domingo tiene la oportunidad de resarcirse. Para conocer las sensaciones del vestuario, ha visitado Onda Cero Málaga uno de los capitanes, Einar Galilea.

El zaguero vitoriano afronta su cuarto curso en la Costa del Sol y es uno de los pesos pesados del equipo. Para el central esta temporada "destaca por el crecimiento de la complejidad de los rivales", pero reconoce que esta es una de las consecuencias 'positivas' de haber logrado el ascenso. Además, afirma que el equipo va a seguir la misma dinámica de estos últimos meses ya que "es la idea y la seña de identidad del equipo", que el grupo ya ha demostrado que son "muy buenos".

Einar es uno de los jugadores más veteranos del equipo, por lo que su responsabilidad es mayor que la de otros compañeros. Entre esas ocupaciones está la necesidad de recibir a los nuevos compañeros, labor que ha ejercido en los últimos días con algunos de los nuevos fichajes del equipo. Galilea afirma que, junto a los demás capitanes, intenta ayudarles a adaptarse rápido al equipo y la ciudad, a la vez que asegura que se maneja con el inglés y ha sido uno de los futbolistas que ha estado cerca del recién llegado Cajuste.

El '4' malaguista no se marca ningún reto para el curso, ya que cree que lo mejor es "seguir creciendo y mejorando como estos años", puesto que al final el objetivo tiene que ser ir subiendo el nivel individual para ayudar al colectivo a cumplir el objetivo. Sobre dicha meta ha añadido que es "muy complicada" y lo saben, pero que van a trabajar duro para conseguir ir cumpliendo semana a semana. Además, cree que la gran baza del equipo debe ser contar con un buen hacer defensivo que ayude a ir haciendo el equipo desde atrás.

A La Rosaleda llega este domingo el Levante, rival sobre el que el vasco va a ser un partido "muy importante para poder revertir la dinámica del arranque". Jugar en casa es un plus para el defensa, ya que confía en que la afición les siga dando alas para hacer del feudo de Martiricos un auténtico fortín.