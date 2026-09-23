Julen Lobete, operado con éxito

El atacante del Málaga CF Julen Lobete fue operado de forma exitosa en la tarde de ayer martes en el Hospital Quirónsalud Málaga, servicio médico oficial del Club, para tratar su lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla izquierda.

Lobete estará prácticamente lo que queda de temporada de baja.

Entrenamiento

Sus compañeros han tenido este miércoles sesión de trabajo, regreso al Anexo tras la actividad grupal de ayer fuera de las instalaciones de La Rosaleda.

Al margen del plantel, Juan Cruz y Einar permanecieron en el gimnasio (gestión de cargas). Cajuste, Aznou, Murillo y Aaron Ochoa continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Mañana jueves, a las 10:30 horas, el Málaga llevará a cabo su penúltima jornada de trabajo semanal.