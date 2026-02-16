Ibon Navarro: "Hay muchas cosas que podemos hacer mejor"

En el último cuarto se le fue el triunfo al Unicaja frente al Real Madrid (92-96). Y es que salvo un igualado primer cuarto, el segundo y el tercero fue de dominio malagueño, llegando a ponerse 17 arriba, sacando su mejor versión y sabiendo frenar a los de Scariolo.

Pero no pudo aguantar ese buen hacer en los último 10 minutos, y señalaba Ibon Navarro dónde estuvo para él la clave del partido: "Nos hemos ido a doce pérdidas en la segunda parte, cuatro o cinco de ellas muy graves. De regalar el balón. Eso y el porcentaje en tiros libres ha sido decisivo. Son pérdidas estúpidas y tontas. Rebotamos, pasamos el balón entre dos jugadores y la perdemos. Avisamos de que hay que hacer las cosas bien y la perdemos. Hay muchas cosas que podemos hacer mejor".

Pese a la derrota, el Unicaja demostró muy buena imagen y capacidad frente al equipo blanco, un buen encuentro antesala del duelo que ambos conjuntos vivirán en la Copa del Rey el jueves (21h) en Valencia.

Emir Sulejmanovic, el más destacado del equipo (18 puntos, 3 rebotes, 19 de valoración).