Javi Montero, del Málaga CF: "La suplencia ha sido dura pero necesaria, estoy con más ganas que nunca"

El jugador del Málaga Javi Montero ha sido nuestro invitado hoy en Onda Deportiva Málaga desde el Asador Iñaki. "Ya sabemos que será un partido muy intenso", mencionaba sobre el próximo partido frente a la Real Sociedad B. En principio, será titular, como lo fue frente a la Cultural Leonesa, "ya tenía ganas de jugar". "Tengo que aprovechar ahora el momento que lleva buscando mucho tiempo. Se ha hecho muy largo".

"Siempre estás pendiente de la Liga pero nos tenemos que enfocar en nosotros", comentaba el central. "Nos estamos evadiendo del exterior y centrándonos en nosotros mismo". "Creer en sí mismo, competir día a día, no bajar los brazos, y confiar en el compañero de al lado", es lo que considero Montero que ha cambiado.

"Ha sido un proceso duro pero necesario", señala sobre su suplencia, un periodo que personalmente se lo tomaba para volver con más ganas.

"Es un gusto tenerlos y disfrutarlo", menciona sobre la calidad de sus compañeros de vestuario. "Es muy buena cantera desde siempre".