'Agua, por favor', de Edu Lavrador, se muestra en la UMA

La Sala de Exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga han organizado la muestra ‘Agua, por favor’, del artista multidisciplinar Edu Lavrador. Su contenido propone un espacio de relación donde la materia viva y la tecnología cohabitan.

Se trata de una propuesta híbrida entre el arte, la ciencia y la ecología, que se presenta como un sistema simbiótico vivo: así, hay diferentes módulos con microorganismos y plantas conectados entre sí por circuitos de agua que dependen del otro para mantenerse en funcionamiento. El gesto del espectador, el regar, aparece como una práctica de mediación entre lo humano y lo no humano: un gesto rítmico, casi ritual.

El ruego en el título de la exposición (por favor) remite a la posibilidad amable, respetuosa, del agua. “El agua se pide, se suplica, como si ya no fuera un derecho sino una urgencia”, sostienen los comisarios. En ‘Agua, por favor’, Lavrador plantea una pregunta incómoda y urgente: ¿Qué ocurre cuando incluso el agua debe pedirse por favor? Remite a la precariedad que atraviesa las redes de sostén y al absurdo contemporáneo de tener que rogar por aquello que debería fluir sin condiciones.

La muestra se puede visitar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido) hasta el 18 de diciembre, con un horario de 9 a 14,30 y de 16,00 a 20,30.

En ámbito deportivo, la UMA se postula para organizar Campeonatos de España Universitarios de Pádel y Escalada. El director general de deporte de la Universidad de Málaga, Cristóbal Moreno, nos cuenta más detalles.