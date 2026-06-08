LAS PALMAS 0-1 M,ÁLAGA, SEMIFINALES DEL PLAYOFF DE ASCENSO

Funes, tras el triunfo del Málaga: "Puede que quede algo más de la mitad"

Este miércoles, la vuelta a las 21h en el estadio de La Rosaleda

Redacción

Málaga |

Funes, tras el triunfo del Málaga: "Puede que quede algo más de la mitad"
Funes, tras el triunfo del Málaga: "Puede que quede algo más de la mitad" | MálagaCF

El Málaga sacó este domingo un importantísimo triunfo en el estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas en la primera semifinal del playoff de ascenso a Primera División. Se impuso por 0-1, con el tanto de David Larrubia, lo que le otorga ventaja de cara al miércoles, cuando se dispute la vuelta en La Rosaleda (21h.).

"Puede que quede más de la mitad", señalaba en la comparecencia de prensa postpartido Juanfran Funes, el entrenador blanquiazul. Y es que llegan los blanquiazules con una ventaja y con un encuentro en casa.

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