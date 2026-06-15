Funes: "Estamos a un gol de Primera División"

El Málaga está a un partido, a una victoria, de volver a ser equipo de Primera División. El conjunto blanquiazul empató a cero en La Rosaleda en el encuentro de ida de la final del playoff de ascenso a Primera División, y se jugará todo en la vuelta, el sábado a las 21h en el Almería Stadium.

Tras el encuentro, el entrenador del Málaga, Juanfran Funes, se mostraba con confianza de poder lograrlo: "Estamos muy contentos, se lo he dicho a los niños: estamos a un gol de Primera". Bromeaba incluso Funes en la rueda de prensa post partido con que a los jugadores les gusta hacerlo lo más complicado posible, recordando los ocurrido hace dos años en Tarragona y apelando al espíritu del minuto 122.

Aquí puedes escuchar la comparecencia de los dos entrenadores, Rubi y Funes tras el Málaga 0-0 Almería.