Ciudad de Córdoba 14 y EBG Málaga'14 Fundación Unicaja ya están en las semifinales de los Campeonatos de España de Clubes Mini 2026

Los Campeonatos de España de Clubes Mini 2026 siguen avanzando y la jornada de este jueves ha dejado una excelente noticia para el baloncesto andaluz. Ciudad de Córdoba 14, en categoría femenina, y EBG Málaga'14, en categoría masculina, han logrado superar sus respectivos encuentros de cuartos de final y ya están entre los cuatro mejores equipos de España.

El conjunto cordobés continúa firmando un brillante campeonato y luchará este viernes por un puesto en la gran final del Campeonato de España. Por su parte, EBG Málaga'14 mantiene su gran trayectoria en Córdoba y también estará presente en las semifinales, donde buscará seguir haciendo historia.

Este viernes ambos equipos afrontarán una nueva cita decisiva con el objetivo de clasificarse para las finales de sus respectivos campeonatos.

Todos los encuentros de los Campeonatos de España de Clubes Mini 2026 pueden seguirse en directo a través del canal FEB en YouTube.