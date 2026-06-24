Los planes del Málaga de Primera

Tras las celebraciones del ascenso a Primera División, el Málaga está ya de vacaciones. La plantilla tiene hasta el 13 de julio, lunes, aunque será el fin de semana anterior, 11 y 12, cuando se vayan llevando a cabo las pertinentes pruebas médicas habituales antes de arrancar el trabajo. Y prácticamente un mes tendrán de preparación, dado que el fin de semana del 15 de agosto comienza la Liga.

Al margen de la labor deportiva, hay más planes de futuro de cara a la próxima temporada.

La siguiente semana se conocerán los detalles de la campaña de abonos de cara a la temporada de vuelta a Primera División. Y el próximo martes, el 30 de junio, tras la Asamblea, conoceremos el calendario de Liga.

Y en estos días, más allá del alcance de la lesión de Diego Murillo, se conocerán las bajas. Ha sido a través de las redes sociales, pero Jokin Gabilondo, no seguirá en el Málaga. El lateral vasco no contaba con minutos, ocupando su posición o Carlos Puga o Rafita cambiando de banda, y será una de las salidas a la espera de que se haga oficial.