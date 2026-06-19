La 7ª Gala de la Hostelería congrega al sector de la provincia y proclama embajadora a Málaga por la capitalidad europea de la cultura gastronómica

Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga, ha celebrado este jueves su 7ª edición de la Gala de la Hostelería de Málaga en la Finca Almodóvar. Este ya tradicional evento ha reunido a empresarios, trabajadores, distribuidores, industria auxiliar, patrocinadores y representantes políticos e instituciones.Los periodistas malagueños Isabel Sánchez y Dani Marín han sido los maestros de ceremonias de un evento que ha galardonado a Nerva (Bar/Cafetería/Heladería del año), Pub Tamareo (Bar de Ocio del año), Mangoa Catering (Catering del año), Asador Don Joaquín (Restaurante del año), La Cheesequería (Premio a la Innovación ‘Javi Chancla’) y Marisquería Jacinto (Premio a la Trayectoria Profesional).

Además, Málaga por su Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica ha sido designada como Embajadora de la Hostelería. Reconocimiento que recogió de manos de Javier Frutos, presidente de Mahos y Javier Corchón, director regional en Andalucía de Mahou- San Miguel, Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol. Lo hizo acompañado de los chefs Estrellas Michelin Daniel Carnero, de Kaleja; Emiliano Schobert, de Blossom; y Cristina Cánovas, de Palodú. El galardón a la Formación en Hostelería este año ha recaído en Cristina Guerrero Moreno, jefa de Servicio de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Su labor ha sido clave para el desarrollo de proyectos formativos determinantes para el sector como La Cónsula, La Fonda o CIO Mijas entre otros. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y Alejandra Pérez, miembro de la junta directiva de Mahos, entregaron el distintivo.

La 7ª Gala de la Hostelería de Málaga ha recibido un destacado apoyo institucional, con la asistencia del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, de la secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar; la concejala del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, el presidente de la Confederación Empresarial Hostelería de España, José Luis Almeida, el director de Hostelería Sur de Mahou-San Miguel, Javier Cochón; representantes sindicales, de medios de comunicación y de instituciones como la Academia Gastronómica de Málaga, La Carta Malacitana o Gastroarte. El presidente de Mahos, Javier Frutos, ha agradecido a todo el sector su participación y ha reivindicado su importancia en el plano económico y cultural “Este un sector que es motor económico indiscutible de la provincia. Empleamos directamente a más de 110.000 familias e impulsamos el talento joven. También somos un sector que aporta valor cultural a la ciudad. Somos abanderados de la hospitalidad malagueña en el trato al vecino y al visitante. Embajadores de nuestras costumbres y hogar del que se refugia de la soledad”.

Frutos ha querido agradecer también a Mahou San Miguel su “gran apoyo” como socio protector, así como trasladar su felicitación por su 60 aniversario en Málaga. Además, ha apelado a la unidad con las instituciones y los agentes sociales: “Debemos construir un mensaje desde la paz social y desde la cooperación entre todas las partes”. Además, ha agradecido tanto a Junta, como Diputación y Ayuntamiento su escucha activa al sector: “La colaboración público-privado es clave para el desarrollo de nuestra provincia. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al consejero Arturo Bernal por su esfuerzo en conseguir nuestra cogobernanza. Creo que es vital para el buen desarrollo de la región. Al igual que al Ayuntamiento y Diputación, que nos escucha activamente en sus foros de turismo”. Ha argumentado sobre el proyecto de reforma del Paseo Marítimo de Pedregalejo que “un formato que permite la actividad comercial a la vez de la ejecución de los trabajos es un modelo que se debe replicar. Eso sí, también me gustaría indicar que es mejorable. Hay varias familias que llevan diez meses cerrados y están en una situación límite. Debemos conseguir que una mejora de la ciudad no conlleve el final de establecimientos emblemáticos de nuestro sector”.

También ha querido rendir homenaje a la figura de José Sánchez, fundador de Los Marinos José, tristemente fallecido esta semana. La 7ª Gala de la Hostelería cuenta con las empresas patrocinadoras San Miguel (socio protector) Turismo Costa del Sol (promotor institucional), Cafés Santa Cristina, Ayuntamiento de Málaga, Makro, CaixaBank, Pomona Sanamar, Pernod Ricard (St Petroni Spritz), Coca-Cola, Royal Bliss, ePackPro, Sayco, Vinoble, Narbona Solís, Torres Distribución, Román y Martos, Pilsa, Geve, Pebar, Soho Boutique Hoteles, Copyrap, Montaraz, Picking Málaga, Adisabes y Perymuz.

Además, como proyectos solidarios del evento han figurado la Fundación Olivares y La Sonrisa de Melania. En esta ocasión, se unen también en este segmento Fundación ‘la Caixa’ y CaixaBank que donan a través de la colaboración con Mahos 2.000€ a Fundación Olivares y 3.000€ a La Sonrisa de Melania. Mahos también se une a la campaña de Fundación ‘la Caixa’ de Ningún Hogar sin Alimentos. Una iniciativa que recauda, junto al Banco de Alimentos, donaciones a través de la web https://www.caixabank.es/particular/general/banco-de-alimentos.html o por BIZUM al 38014.