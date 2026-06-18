Dani Palomeque, del Ciudad Real de Asobal, ficha por el Trops Málaga

Fichaje de relumbrón para el nuevo proyecto del Trops Málaga en Primera Nacional. El equipo malagueño, que quiere regresar a la categoría perdida la pasada temporada, ha anunciado la contratación del extremo malagueño Dani Palomeque, que procede del Caserío Ciudad Real de la liga Asobal. La incorporación de Palomeque al cuadro malagueño, un experimentado jugador que ha militado dos campañas en la élite, no hace sino confirmar el ambicioso objetivo del Trops, que no es otro que el ascenso.

Daniel Palomeque Juárez (Málaga, 1999) mide 1,88 metros y pesa 91 kilos. Zurdo y especialista en el extremo derecho y lateral, comenzó su formación en las categorías inferiores del Balonmano Málaga antes de incorporarse al primer equipo del entonces Ciudad de Málaga, actual Trops, en la temporada 2017-2018. Tenía apenas 17 años.

A partir de ahí fue creciendo junto al club. Permaneció en la entidad hasta la campaña 2022-2023 y vivió algunos de los momentos más importantes de su historia reciente. Entre ellos, el ascenso a División de Honor Plata, un subcampeonato de la Copa de Andalucía y una fase de promoción para intentar alcanzar la Asobal.

Después llegó el salto a la máxima categoría. Primero defendió los colores del Balonmano Nava durante la temporada 2023-2024. El curso siguiente recaló en el Caserío Ciudad Real, donde participó en el ascenso del conjunto manchego a la Asobal y continuó una temporada más ya en la élite.

Sobre la pista, Palomeque destaca por su potencia física y su compromiso defensivo. Es un jugador intenso, con capacidad para correr el contraataque y muy eficaz cuando encara la portería en situaciones de uno contra cero. Un perfil que aporta trabajo, experiencia y competitividad.

Lógicamente, la vuelta a Málaga de Dani Palomeque tiene, además, un componente emocional evidente, ya que el propio jugador no oculta su entusiasmo tras cerrar su regreso. "Llego súper ilusionado. Es muy gratificante volver a formar parte de este proyecto y regresar al equipo de mi tierra, a mi Málaga", ha explicado.

Asimismo, Palomeque ha asegurado que encuentra un club con energía renovada y con las ideas muy claras. "Por lo que me han comentado, la ambición es máxima y regreso con el propósito de ayudar a devolver a este equipo al lugar donde merece estar", ha señalado.

El lateral también ha valorado la apuesta de la entidad por los jugadores que sienten el club como propio. "Me encanta que el Trops cuente con gente de la casa y con jugadores que se identifican con Málaga. Eso crea un sentimiento de pertenencia muy importante. Al final, un equipo necesita jugadores que vivan el club y lo sientan de verdad", ha destacado.

Por último, Palomeque ha confesado que ya cuenta los días que faltan para el inicio de la pretemporada. "Tengo muchas ganas de volver a entrenar, de reencontrarme con compañeros y de conocer a los nuevos. Lo único que puedo prometer es trabajo, sacrificio, garra y pasión para ayudar al equipo en todo lo que pueda", ha subrayado el jugador, el primer fichaje del nuevo Trops, que, con Miguel Ángel Moriana en el banquillo, también presentado hace unos días, luchará por retornar a la División de Honor Plata.