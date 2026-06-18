Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Unicaja

Unicaja Baloncesto ha alcanzado un acuerdo para incorporar al entrenador Txus Vidorreta (Bilbao, 1966) para las próximas 2 temporadas. Con el experimentado técnico vasco, que el sábado cumplirá 60 años, se inicia una etapa en el banquillo malagueño con un profesional con más de 20 años entrenando en la Liga Endesa y que en la última década ha destacado por sus éxitos. Txus Vidorreta ha sido pieza fundamental en los grandes resultados obtenidos por su último equipo, la Laguna Tenerife, donde ha conquistado 2 BCL y 2 Copas Intercontinental, asentando además al conjunto canario entre los más destacados del baloncesto español.

Txus Vidorreta tiene en su historial 741 encuentros dirigidos en Liga Endesa, siendo el quinto entrenador con más partidos en la máxima competición nacional. Además, en el ámbito europeo, es el único técnico en toda la historia de la Basketball Champions League que ha superado las 100 victorias (114 en 156 partidos).