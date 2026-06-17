Bravo: "Con Funes siempre hemos tratado de no especular y ser valiente"

Desde 2020 compartiendo banquillo con Funes en el Atlético Malagueño, hasta la salida del de Loja el pasado mes de noviembre al primer equipo, hoy nos acompaña en Onda Deportiva Málaga Francis Bravo, entrenador del filial. Más allá del entrenador, conoce también a los jugadores. "Creo que Funes está tranquilo, suele analizar bien todas las situaciones, y ya sabes su mensaje de disfrutar del proceso, porque para llegar hay que andar el camino". "Hasta el sábado, va a seguir insistiendo en esa idea", menciona Bravo.