FICHAJES DE LA TEMPORADA PASADA

James Webb III y Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja

Primeras decisiones tras la salida de Ibon Navarro, pensando en el proyecto para la 26/27

Redacción

Málaga |

James Webb III y Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja
James Webb III y Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja | UnicajaCB

Unicaja lo acaba de hacer oficial este mediodía, el club y James Webb III han decidido de mutuo acuerdo la rescisión del contrato del jugador para la próxima temporada por lo que concluye su trayectoria en Málaga, donde llegó el pasado verano.

Por otra parte, Unicaja ha tomado la decisión de no ejercer la opción para una temporada adicional recogida en el contrato del base-escolta Xavier Castañeda, por lo que queda desvinculado del equipo. El exterior comenzó el curso en el Unicaja, si bien a mitad de curso fue cedido al MoraBanc Andorra.

Estas son las primeras decisiones respecto a la plantilla que toma Unicaja tras la salida oficial la semana pasada de Ibon Navarro.

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