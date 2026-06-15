James Webb III y Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja

Unicaja lo acaba de hacer oficial este mediodía, el club y James Webb III han decidido de mutuo acuerdo la rescisión del contrato del jugador para la próxima temporada por lo que concluye su trayectoria en Málaga, donde llegó el pasado verano.

Por otra parte, Unicaja ha tomado la decisión de no ejercer la opción para una temporada adicional recogida en el contrato del base-escolta Xavier Castañeda, por lo que queda desvinculado del equipo. El exterior comenzó el curso en el Unicaja, si bien a mitad de curso fue cedido al MoraBanc Andorra.

Estas son las primeras decisiones respecto a la plantilla que toma Unicaja tras la salida oficial la semana pasada de Ibon Navarro.