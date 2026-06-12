López Nieto: "Unicaja es un equipo de soldados aventajados, no de estrellas"

Unicaja Baloncesto ha cerrado la temporada 2025-26 de forma definitiva y es que su presidente, Antonio Jesús López Nieto, ha comparecido ante los medios de comunicación para repasar una campaña en la que los cajistas han conseguido 1 título (la Copa Intercontinental) y han llegado a la Final Four de la Basketball Champions League pero, eso sí, no han logrado la clasificación a los playoffs de la liga doméstica.

López Nieto ha detallado, además, como se produjo la salida de Ibón Navarro y no ha querido ahondar en los nombres de los posibles sustitutos en el banquillo. Sobre Alberto Miranda, uno de los nombres que está sonando con más fuerza en las últimas horas, asegura López Nieto que no es el momento y que cuando tengan al nuevo entrenador lo comunicarán.

También ha sido una temporada de nombres propios como el de Chris Duarte, el dominicano que llegó a Málaga el pasado verano como un fichaje estrella, con pasado NBA, y que ha acabado la temporada sancionado por el propio Club. Sobre el caso Duarte, López Nieto ha explicado que están en comunicación con el jugador y que este conoce su sanción.

De cara al futuro, Unicaja se enfrenta a una temporada 2026-27 en parte marcada por el 50 aniversario del club. López Nieto espera que sea una temporada con mejores resultados y así acompañar a los actos que tiene preparados la Fundación Unicaja como el nuevo pabellón en Los Guindos, sobre el que asegura López Nieto que está en contacto permanente con la concejala de Urbanismo, Carmen Casero.