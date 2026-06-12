Funes: "Creo que va a haber más de seis goles"

Sólo quedan dos partidos y sólo puede quedar uno. El Málaga, tras eliminar a Las Palmas, disputa este domingo a las 21h en La Rosaleda la ida de la final del playoff de ascenso a Primera División frente al Almería. La vuelta, el sábado 20 de junio en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, también a las 21h de la noche.

"Creo que va a haber más de seis goles en esta eliminatoria", aseguraba Funes en la rueda de prensa previa, en la que ha alabado al rival: "Sabemos que nos enfrentamos a un rival con mucho nivel. El Almería es un equipo que está construido para haber ascendido ya a Primera, pero no pasa nada".

Y es que el de Loja apuesta por el potencial de los suyos: "Tenemos que agarrarnos a la idea que nos ha traído hasta aquí. Hay cosas que hemos hecho muy bien y que son las que tienen que llevarnos a cumplir nuestro sueño".