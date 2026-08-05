Vithas Málaga cierra el primer semestre de 2026 consolidando su crecimiento en cirugías, consultas externas y altas hospitalarias

El Hospital Vithas Málaga ha cerrado el primer semestre de 2026 con un aumento generalizado en sus principales indicadores asistenciales, un balance que refuerza su posición como uno de los centros hospitalarios de referencia en la provincia. Entre enero y junio, el hospital ha realizado un 4,5% más de intervenciones quirúrgicas que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las consultas externas se han disparado un 9,04%, dos indicadores que reflejan tanto la confianza creciente de los pacientes como la capacidad asistencial del centro.

A estos datos se suma un incremento del 8,3% en el número de altas hospitalarias, una cifra que, más allá de lo estadístico, pone en valor el trabajo diario de los profesionales del hospital. Su capacidad para resolver procesos clínicos complejos con rigor y agilidad, devolviendo a los pacientes a sus domicilios en las mejores condiciones posibles, constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento registrado durante estos seis meses.

Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la inversión continua en tecnología médica de última generación, en la incorporación de profesionales altamente cualificados y en la mejora constante de la experiencia del paciente en cada una de sus etapas asistenciales. Un modelo que sitúa a la persona en el centro de todas las decisiones y que ha permitido al hospital consolidar su crecimiento año tras año, incluso en un contexto de mayor demanda asistencial en toda la provincia.

Fuerte impulso de la red de centros médicos Vithas

La evolución del hospital malagueño no se limita a su actividad hospitalaria. La red de centros médicos que Vithas Málaga tiene distribuida por toda la provincia de Málaga (desde Torremolinos hasta Nerja) también ha registrado un notable incremento de actividad durante el primer semestre del año. Las consultas externas en estos centros han crecido un 7%, mientras que las intervenciones quirúrgicas ambulatorias se han disparado un 140% con respecto al mismo periodo de 2025.

Este aumento se explica, en buena medida, por el desarrollo de la cirugía ambulatoria en especialidades como oftalmología, aparato digestivo, dermatología y cirugía general, disciplinas que han encontrado en estos centros periféricos un entorno idóneo para realizar procedimientos de baja complejidad y rápida recuperación. De este modo, Vithas Málaga acerca la asistencia especializada a los pacientes de localidades como Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torre del Mar o Nerja, evitando desplazamientos innecesarios y descongestionando la actividad hospitalaria.

Los citados datos confirman la solidez del modelo asistencial de Vithas Málaga, sustentado en una red que combina la actividad de alta complejidad del hospital con la proximidad y la agilidad de sus centros médicos periféricos. Una estrategia que, semestre tras semestre, sitúa al grupo como una opción de referencia para los pacientes malagueños, tanto en patologías que requieren ingreso como en procesos que pueden resolverse de forma ambulatoria.

“Los últimos indicadores ratifican que tanto el Hospital Vithas Málaga como su red de centros médicos son, cada vez más, auténticos referentes para los malagueños. Seguiremos apostando por las últimas tecnologías, así como en nuestros profesionales y en nuevas infraestructuras para consolidar este crecimiento en los próximos años”, ha señalado Fernando Tormo, director gerente del Hospital Vithas Málaga.