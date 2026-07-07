Entrevista con el regidor veleño, Jesús Lupiañez

Vélez-Málaga inaugura los cursos de verano de la UMA con la ponencia de Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha protagonizado la masterclass "El control parlamentario: cuando las preguntas incomodan al poder".

Isabel Naranjo

Madrid |

Ester Muñoz – Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados

La masterclass sobre control parlamentario analiza el papel esencial del Parlamento como institución encargada de exigir explicaciones al Gobierno y garantizar la rendición de cuentas en una democracia.

A través de una mirada clara y actual, se abordarán las principales herramientas parlamentarias disponibles para fiscalizar la acción del Ejecutivo: preguntas, comparecencias, interpelaciones, comisiones y otros mecanismos de control político.

La sesión permitirá comprender por qué el uso riguroso de estas herramientas es clave para proteger el Estado de Derecho, fortalecer la transparencia institucional y evitar que el poder político eluda el escrutinio público.

Se invitará a reflexionar sobre la importancia de hacer preguntas incómodas, reclamar respuestas y defender el equilibrio entre instituciones.

Presentadora

Isabel Naranjo García – Licenciada en Periodismo. Directora de contenidos de Onda Cero Málaga y corresponsal de La Razón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid