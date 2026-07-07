Vélez-Málaga inaugura los cursos de verano de la UMA con la ponencia de Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso

Ester Muñoz – Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados

La masterclass sobre control parlamentario analiza el papel esencial del Parlamento como institución encargada de exigir explicaciones al Gobierno y garantizar la rendición de cuentas en una democracia.

A través de una mirada clara y actual, se abordarán las principales herramientas parlamentarias disponibles para fiscalizar la acción del Ejecutivo: preguntas, comparecencias, interpelaciones, comisiones y otros mecanismos de control político.

La sesión permitirá comprender por qué el uso riguroso de estas herramientas es clave para proteger el Estado de Derecho, fortalecer la transparencia institucional y evitar que el poder político eluda el escrutinio público.

Se invitará a reflexionar sobre la importancia de hacer preguntas incómodas, reclamar respuestas y defender el equilibrio entre instituciones.

Presentadora

Isabel Naranjo García – Licenciada en Periodismo. Directora de contenidos de Onda Cero Málaga y corresponsal de La Razón.