Si vas a trasladarte durante la Feria al centro o al real, descubre cómo te puedes desplazar

Guía rápida de transporte público para la Feria de Málaga 2026:

El Ayuntamiento de Málaga ha blindado la movilidad urbana para la Feria de 2026 mediante un plan especial centrado en el transporte colectivo las 24 horas del día. La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) refuerza sus servicios ordinarios hasta un 70% los fines de semana y despliega 16 líneas especiales nocturnas que conectan directamente los barrios con el Real de Cortijo de Torres desde las 20:00 hasta las 06:00 horas por una tarifa fija de 2,00 €. Asimismo, la Línea F funciona sin interrupción para enlazar la Feria de Día en el centro peatonal con el recinto ferial nocturno. Como alternativas rápidas y libres de atascos, el Metro amplía sus horarios en las jornadas clave, mientras que la Línea C1 de Cercanías Renfe se consolida como la mejor opción para los visitantes de la Costa del Sol gracias a su estratégica parada en Victoria Kent, situada a escasos minutos a pie de las casetas.

Alternativas de aparcamiento y vehículos con conductor para el recinto ferial:

Acceder en vehículo privado a la Feria de Málaga 2026 requiere máxima planificación debido a las restricciones de tráfico en los ejes del Camino de San Rafael y Ortega y Gasset. Quienes opten por el coche dispondrán de más de 3.100 plazas de estacionamiento repartidas en zonas autorizadas como Huerta de Correo, Teatinos y Los Prados, además de casi 3.000 plazas específicas para motos junto al Palacio de Ferias (FYCMA). Para la Feria del Centro, los parkings subterráneos municipales ofrecen más de 5.000 plazas rotatorias. Por su parte, el sector del taxi opera con toda su flota libre de descansos y cuenta con grandes paradas en la portada principal y la zona norte del Real, mientras que los vehículos VTC (Uber, Cabify, Bolt) disponen de un área exclusiva de subida y bajada de viajeros en el vial de servicio de la avenida de Ortega y Gasset.

Opción TuFerIA en WhatsApp:

Este asistente inteligente promocionado por el Ayuntamiento de Málaga y Grupo Internalia funciona a través de WhatsApp y permite a los visitantes resolver de forma rápida dudas básicas sobre la Feria de Málaga, como la ubicación de aparcamientos, baños, accesos, transporte o distintos puntos de interés del recinto. Con solo conversar con el bot, la movilidad por puntos saturados, puede ser, más fluida.