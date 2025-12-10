La UMA se sitúa entre las universidades andaluzas con mayor número de grupos de investigación

La UMA continúa a la cabeza en producción científica, impacto de sus investigaciones y captación de fondos para la I+D a nivel nacional y regional. En esta ocasión, la institución académica vuelve a consolidarse entre las tres primeras universidades andaluzas en número de grupos de investigación, según los datos extraídos del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).

En concreto, la Universidad de Málaga cuenta con 284 equipos de trabajo, representando un 12,38 por ciento del peso regional, en el que las universidades andaluzas aglutinan el 89,5 por ciento (2.294 grupos), de acuerdo al análisis realizado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Así, los grupos de investigación que desarrollan su actividad científica en el sistema andaluz del conocimiento suman un total de 2.564, la cifra más elevada de toda la serie histórica que abarca casi tres décadas y que arranca en 1988, año en el que se registraron 797 equipos.

ÁGORA Datalab, el centro de innovación y laboratorio de ciencia de datos de la Universidad de Málaga ha puesto en marcha las Jornadas de Dinamización y Divulgación DATA DANCE, una iniciativa destinada a promover la creación y adopción de Espacios de Datos en el sector agroalimentario andaluz, fomentando la colaboración, la innovación y la soberanía del dato.

Dichas jornadas se llevan a cabo en diferentes provincias andaluzas desde noviembre, y se prolongarán a este mes de diciembre de 2025, con sesiones presenciales en horario de mañana o tarde y grupos reducidos de 15 a 25 participantes. Las ‘Data Dance’ se enmarcan dentro en la estrategia europea de datos y buscan acercar la economía del dato a empresas, administraciones y entidades vinculadas al ámbito agroalimentario, ofreciendo un espacio participativo para conocer, experimentar y aplicar metodologías de innovación digital. Objetivo y estructura de las jornadas.

Las jornadas tienen como propósito dar a conocer el valor de los datos como motor de desarrollo económico y sostenible, así como impulsar la participación de actores del ecosistema agroalimentario en la transformación digital basada en datos compartidos y seguros.

Un equipo científico formado por investigadores del grupo Bases Moleculares de los Sistemas Biológicos (SIBIUMA) de la Universidad de Málaga, también pertenecientes a IBIMA Plataforma BIONAND, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) y del Instituto Nacional de Bioinformática (INB/ELIXIR-ES) de España, ha dado un gran paso para ayudar en la comprensión de las enfermedades raras, abriendo la puerta a nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas.

El estudio, que ha sido publicado en la revista científica ‘Briefings in Bioinformatics’, introduce una potente metodología para analizar las complejas interacciones entre proteínas en el cuerpo humano.

“Imagina que las proteínas de nuestro cuerpo son como personas en una inmensa red social, y sus interacciones son las ‘amistades’. Para entender qué grupos de proteínas trabajan juntas en funciones biológicas o enfermedades, es crucial identificar sus ‘comunidades’. El desafío es que, al igual que una persona puede pertenecer a varios grupos de amigos, una proteína puede estar involucrada en múltiples procesos biológicos simultáneamente”, explica el investigador del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica James Richard Perkins, uno de los autores de este trabajo.

Los métodos tradicionales solían asignar cada proteína a una única comunidad, simplificando demasiado la realidad y perdiendo información valiosa, según este investigador. Para superar esto, los investigadores han desarrollado una "interesante estrategia que imita cómo una persona puede formar parte de varios círculos sociales a la vez".