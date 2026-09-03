La II Travesía Solidaria “Siempre Fuerte” rinde homenaje al legado de Pablo Ráez en Málaga

La iniciativa, organizada por el proyecto “Siempre Fuerte”, une de nuevo deporte y solidaridad con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de Pablo Ráez y continuar difundiendo los valores que defendió durante su lucha contra la enfermedad. Durante la presentación, se ha destacado la importancia de convertir el deporte en una herramienta de concienciación y apoyo a las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, al tiempo que se ha reivindicado la vigencia del mensaje de Pablo Ráez años después de su fallecimiento.

Al acto ha asistido el concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, junto a representantes de FMAEC, que han acompañado la presentación de esta nueva edición de la travesía. Con esta segunda edición, el proyecto “Siempre Fuerte” ha vuelto a reivindicar que el legado de Pablo Ráez continúa presente en Málaga y que su mensaje sigue movilizando a la sociedad a través de iniciativas solidarias vinculadas al deporte.