Tony’s Beach Marbella entra en la Guía Michelin: el reconocimiento a una historia familiar de esfuerzo y pasión por el Mediterráneo

La noticia llega en un momento especialmente ilusionante para el restaurante. Apenas un año y medio después de iniciar una nueva etapa, marcada por la renovación integral de sus instalaciones y una ambiciosa apuesta gastronómica, Tony’s Beach ve recompensado el esfuerzo de una familia y un equipo que han trabajado con ilusión y determinación para llevar el proyecto un paso más allá, sin perder la esencia que lo ha acompañado desde sus comienzos.

La prestigiosa guía destaca su cocina tradicional marinera con toques actuales, los pescados y mariscos frescos de lonja y una propuesta que se completa con carnes a la brasa, arroces y un menú degustación. Un reconocimiento que pone en valor la evolución gastronómica del restaurante y su capacidad para ofrecer una experiencia cuidada y auténtica en un entorno privilegiado frente al mar.

De un chiringuito familiar a un restaurante recomendado por Michelin

La historia de Tony’s Beach comienza en 1995, cuando Paula de la Calle García, una mujer emprendedora y pionera, puso en marcha un pequeño chiringuito sobre la arena de Marbella. Con esfuerzo, dedicación y una forma muy personal de entender la hospitalidad, convirtió aquel establecimiento en un lugar de encuentro para generaciones de familias, vecinos y visitantes.

Tres décadas después, su legado continúa de la mano de la segunda generación, liderada por Paula Sánchez de la Calle, que en abril de 2025 impulsó una nueva etapa para el restaurante. Una transformación que supuso mucho más que renovar sus instalaciones: significó apostar por un proyecto gastronómico ambicioso, rodearse de un equipo comprometido y dar un paso adelante manteniendo intacta la esencia familiar.

La incorporación a la Guía Michelin supone, por tanto, una satisfacción que trasciende lo profesional. Es también un homenaje a quienes comenzaron esta historia y a todas las personas que han contribuido a hacerla crecer.