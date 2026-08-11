El tomate Huevo Toro en el menú del Hospital Regional Universitario de Málaga

Como cada verano, la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce ha donado alrededor de 120 kilos de Tomate Huevo Toro, cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, para completar el menú de más de 600 pacientes del Hospital Regional Universitario de Málaga. Una iniciativa que acerca a las personas ingresadas un producto local y de temporada, llenando de aroma, color, sabor y calidad las cocinas del centro hospitalario y fomentando una alimentación saludable basada en productos de proximidad.

El menú ha incluido un refrescante picadillo de Tomate Huevo Toro aliñado con aceite de oliva virgen extra ecológico, acompañado de un folleto informativo sobre las extraordinarias cualidades de esta variedad, considerada el rey de las huertas del Valle del Guadalhorce durante el verano y disponible únicamente en temporada, entre los meses de julio y octubre.

Con esta acción, la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce continúa acercando uno de los productos más emblemáticos de la agricultura malagueña a diferentes ámbitos de la sociedad. Su presidente, José Carlos García Farfán, ha destacado que "es un orgullo que el Tomate Huevo Toro pueda formar parte de la alimentación de los pacientes del Hospital Regional, contribuyendo a una dieta saludable con un producto fresco, de cercanía y cultivado con esmero por nuestros agricultores". Asimismo, ha subrayado que esta variedad "destaca por su sabor, aroma, textura y jugosidad, además de por sus excelentes propiedades nutricionales, fruto de un cultivo tradicional y de una recolección en su punto óptimo de maduración".

Además de sus cualidades organolépticas, el Tomate Huevo Toro presenta un elevado contenido en licopeno, un potente antioxidante natural asociado a la prevención de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer, así como un importante aporte de vitaminas A y C, minerales y azúcares naturales que le confieren unas características únicas.

La degustación se integra en el modelo de restauración hospitalaria del centro, donde diariamente se elaboran hasta 25 dietas terapéuticas adaptadas a las necesidades clínicas de los pacientes. Detrás de esta iniciativa se encuentra el trabajo coordinado del Servicio de Restauración Hospitalaria y de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición.

Desde la recepción del producto hasta su distribución, el Tomate Huevo Toro ha seguido todos los procedimientos establecidos en el Sistema de Autocontrol del hospital. Cocineros, pinches, técnicos superiores en alojamiento, técnicos superiores en Dietética y Nutrición y profesionales responsables de la seguridad alimentaria han trabajado de forma coordinada para garantizar que este producto fresco y de proximidad llegue a los pacientes con las máximas garantías de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria.

El Hospital Regional Universitario de Málaga apuesta por integrar alimentos de cercanía y de temporada en sus menús como parte de una estrategia orientada a ofrecer una alimentación equilibrada, adaptada a las necesidades de los pacientes y basada en los principios de la dieta mediterránea.

En este sentido, el subdirector de Servicios Generales del Hospital Regional Universitario de Málaga y responsable del área de Hostelería, José Fernández, ha señalado que "incorporar productos de proximidad y de temporada a la alimentación hospitalaria permite ofrecer alimentos de gran calidad nutricional al tiempo que apoyamos al sector agroalimentario de nuestro entorno. Este tipo de iniciativas forman parte de nuestro compromiso con una cocina saludable, adaptada a las necesidades de los pacientes y vinculada al territorio"

Recuperado a partir de antiguas variedades tradicionales, el Tomate Huevo Toro se ha convertido en uno de los productos más apreciados de la gastronomía malagueña por su calidad, su cultivo al aire libre en el Valle del Guadalhorce y su auténtico sabor a tomate.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, con el objetivo de promover una alimentación saludable basada en el consumo de productos locales y de temporada, al tiempo que se pone en valor la agricultura y los cultivos del Valle del Guadalhorce.