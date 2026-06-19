La tecnología que permite tocar la cultura, el patrimonio y el arte llega a CM Málaga

Tifloactiva Innovación participará como expositora en CM Málaga para mostrar una nueva forma de acercar la cultura, el patrimonio y el arte a todos los públicos a través de experiencias accesibles basadas en el tacto, el sonido y la interacción tecnológica.

Fundada en 2019, la compañía ha desarrollado cerca de 40 proyectos para museos, instituciones culturales y administraciones públicas de toda España. La empresa ha creado una tecnología háptica propia que convierte maquetas y reproducciones físicas en experiencias accesibles e interactivas capaces de transmitir información mediante el tacto, el sonido y otros recursos digitales.

Entre las propuestas que podrán verse en CM Málaga destaca la reproducción accesible e inteligente del Silo del Padul, desarrollada junto al artista urbano El Niño de las Pinturas. Este proyecto constituye una propuesta pionera que permite descubrir el arte urbano a través del tacto, el sonido y la interacción tecnológica.

Los visitantes también podrán conocer reproducciones arqueológicas accesibles realizadas con pastas cerámicas sostenibles y una muestra de sus maquetas urbanas accesibles e inteligentes para la interpretación de ciudades y conjuntos históricos.

En 2025, Tifloactiva fue reconocida con el Premio de Emprendimiento Social La Noria de la Diputación de Málaga, un galardón que distingue a empresas capaces de generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.

"La tecnología solo tiene sentido cuando ayuda a las personas. En Tifloactiva trabajamos para que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda descubrir y comprender la cultura a través de experiencias accesibles, participativas y enriquecedoras." -Daniel Cucharero (CEO y fundador de Tifloactiva Innovación)

Los profesionales interesados podrán conocer estas soluciones durante la celebración de CM Málaga visitando el stand E4 de Tifloactiva Innovación.