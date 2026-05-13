La tasca del Langui celebra San Isidro en Málaga con una semana de vermut, gildas y sabor castizo

Del 12 al 31 de mayo, La Tasca del Langui se transforma en una auténtica verbena madrileña con una propuesta especial inspirada en las fiestas de San Isidro, la celebración más castiza de Madrid.

Durante toda la semana, el local ofrecerá diferentes combinaciones especiales de vermut o yayo acompañados de gildas, patatas bravas o bocadillo de calamares, en una propuesta pensada para disfrutar del tapeo más tradicional con el sello personal de La Tasca del Langui.

Además, vuelven dos de los imprescindibles de las jornadas castizas del restaurante: la tradicional limonada madrileña y los ya conocidos “Languitejos”.

Los Languitejos son la versión más canalla y personal de los clásicos minutejos madrileños, reinterpretados por La Tasca del Langui como un bikini crujiente de oreja con salsa brava, convertido ya en uno de los bocados más reconocibles de sus jornadas de San Isidro.

Para acompañar el ambiente festivo, también estará disponible la clásica limonada de verbena elaborada con vino blanco, canela, hierbabuena, limón y fruta variada, una receta tradicional muy ligada a las fiestas madrileñas y perfecta para brindar durante estos días.

La Tasca del Langui volverá a vestirse de claveles, vermut y ambiente castizo para acercar un pedacito de Madrid a Málaga, fusionando tradición madrileña y espíritu del sur en una celebración pensada para disfrutar entre amigos, tapas y buena música.

Con esta iniciativa, el restaurante continúa apostando por crear experiencias gastronómicas tematizadas que convierten cada jornada en algo más que una comida: un punto de encuentro donde la gastronomía, el ambiente y la cultura popular se dan la mano.

Las Jornadas de San Isidro estarán disponibles del 12 al 31 de mayo en La Tasca del Langui, ubicada en calle Tomás Echeverría, 6 (Málaga).

“La Tasca del Langui, tu taberna madrileña con aires del sur”.