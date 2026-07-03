La startup malagueña All Music Works ganadora en el XIV Foro de Inversores Keiretsu Forum Andalucía, celebrado en Málaga

El Foro de Inversión para startups “Keiretsu Forum Andalucía”, organizado por BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain, ha celebrado esta tarde su XIV edición en la sede del Museo Thyssen de Málaga, tras el éxito de ediciones anteriores.

Dirigido a empresas de reciente creación interesadas en financiación privada, “Keiretsu Forum Andalucía” ha contado con la participación de 10 startups previamente seleccionadas, que han presentado sus proyectos en la ronda de inversión ante más de 150 inversores, con objeto de conseguir hasta 1 millón de euros de financiación privada. El foro se ha celebrado presencialmente y en formato online simultáneamente.

De todas las startups presentadas, la malagueña All Music Works ha resultado ser la más votada en el Foro. Esta startup es un grupo creativo tecnológico que combina inteligencia artificial generativa, música, producción audiovisual y software para desarrollar contenidos, propiedad intelectual y soluciones SaaS para empresas.

Esta nueva edición de “Keiretsu Forum Andalucía” de 2026 se ha celebrado gracias a la alianza entre BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga y Keiretsu Forum Spain. Dicha marca fue concedida por Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con 53 sedes en más de 30 países en cuatro continentes.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC Euronova, también coordinador de la iniciativa Málaga Startup Network, formada por instituciones y entidades de apoyo al ecosistema de startups malagueñas, lleva impulsando este Foro de inversión privada en colaboración con Keiretsu Forum Spain desde el año 2020.

"Celebrar Keiretsu Forum Andalucía supone un hito estratégico para nuestro tejido emprendedor. Para las startups participantes, este encuentro es una lanzadera extraordinaria, no solo les abre las puertas a rondas de financiación privada de hasta un millón de euros, sino que también las conecta con el mercado internacional, generando alianzas comerciales, capacitación y un networking de altísimo valor", señala Álvaro Simón de Blas, Presidente de Keiretsu Forum Andalucía y Director General de BIC Euronova.