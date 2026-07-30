Starlite Occident revive la magia de Ozuna, el artista que inauguró su XV edición, con un nuevo sold out

Antes de la primera canción, antes incluso de que sonara el primer acorde, Ozuna ya había dejado la imagen de la noche. El artista puertorriqueño bajó del escenario para acercarse a la zona reservada para personas con movilidad reducida, donde besó y abrazó a varios de los presentes. "A ustedes, especialmente, les mando un beso y un abrazo. Les amo mucho. Es más, yo voy a ir para allá a saludarlos", les dijo, cumpliendo su palabra minutos después. Un gesto que resume, mejor que cualquier repertorio, lo que Starlite Occident representa: un lugar donde nadie es solo una cara más entre el público.

Porque eso es lo que distingue a Starlite: la cercanía real entre artista y público, ese ingrediente que convierte una noche de conciertos en una experiencia humana. Y anoche, esa cercanía alcanzó un significado especial, porque Marbella fue el escenario elegido por Ozuna para vivir su última fecha de la gira europea antes de continuar rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos.

El artista no ocultó lo que sentía. "¡Ay, ay, Marbella, qué vibrota!", exclamó, entregado desde el primer momento. "Yo me siento en casa y eso es un problema, porque me quiero quedar", confesó, en una de las frases que mejor definieron la noche. Antes de arrancar con "Dile que tú me quieres", recordó entre risas cuántas veces dedicó esa canción en 2018, "como 20 veces" bromeó, y aprovechó el momento para felicitar a la Marbella futbolera: "Ya que estamos en Marbella, felicidades a la selección. Campeones del mundo. Estoy agradecido de estar aquí."

El repertorio recorrió éxitos desde "Una Aventura" hasta "Taki Taki", pasando por "Enemigos", "La Modelo", "Caramelo", "Vaina Loca", "Criminal", "El Farsante" o "Te Boté", en un recorrido que confirmó por qué Ozuna sigue siendo uno de los artistas más influyentes del panorama latino.

Pero fue al final de la noche cuando el concierto se transformó en otra cosa. "Quiero darles las gracias, porque esta es mi última fecha aquí en Europa", anunció el artista, visiblemente emocionado, antes de hacer subir al escenario a todo su equipo: sus bailarinas, sus músicos, su ingeniería de sonido, su crew al completo. "Esto es parte de mi familia. Ustedes hacen que el negrito este acá brille, pero la gente tiene que entender que es por ustedes también", les dijo, pidiendo al público un aplauso para quienes, según sus palabras, "dan la milla extra todos los días" para que él pueda seguir haciendo lo que hace.

La noche reunió además a un buen número de rostros conocidos que quisieron acompañar esta despedida europea en Starlite Occident Marbella. Entre el público se encontraban la actriz Andrea Duro, la modelo argentina Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y su hija Taína; Estefanía Luyk; y Fernando Sanz e Ingrid Asensio, sumándose a los miles de personas que volvieron a agotar las entradas de la Cantera de Nagüeles.

"Espero que se lleven un bonito recuerdo de nuestra gente de Europa", se despidió Ozuna antes de abandonar el escenario. Porque en Starlite Occident las despedidas nunca son un final: son la promesa de un regreso. Solo pasa aquí.