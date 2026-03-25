"Somos los primeros perjudicados por la subida de los precios"

La guerra de Irán ha provocado la subida de los precios del petróleo con medidas adoptadas por el Gobierno que pretenden amortiguar su encarecimiento. Desde que estalló el conflicto, se ha producido el desabastecimiento de algunas estaciones de servicio, situación que varias asociaciones de consumidores criticaron acusando a éstas de provocar la falta de combustible.

Entre otras medidas, el ejecutivo ha decretado la bajada del IVA de los combustibles del 21% al 10%, medida que también abarca la luz y el gas, nivel mínimo permitido por la UE en el impuesto sobre hidrocarburos. Por cierto, nuevamente las Asociaciones de Consumidores cargaron contra las Estaciones de Servicio al asegurar que incrementaron los precios tras conocerse la rebaja del IVA.

Sin embargo, no son pocos los sectores que consideran insuficientes esta decisión ya que argumentan que el precio con la bajada es superior al precio de los combustibles antes del inicio del conflicto bélico.

Este miércoles, el precio del barril de Brent baja hasta los 96 dólares, mientras que en las gasolineras de la provincia hoy se paga por repostar gasolina 95 entre los 1,4 y 1,8 €, mientras que el gasoil oscila entre 1,6 y 2 € en las gasolineras de la provincia.