La sobreexplotación pone en riesgo los recursos hídricos de los acuíferos de la provincia

Varios municipios de la comarca de Antequera mantienen restricciones en el uso del agua de la red pública como consecuencia de los bajos niveles de almacenamiento que presentan los acuíferos de los que se abastecen. Esta situación contrasta con el balance de lluvias registrado en la provincia durante los últimos meses y el elevado nivel de almacenamiento que registran los embalses de la provincia.

Los municipios que presentan estas restricciones son Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina, a lo que debemos añadir voces que alertan de la situación que presenta otro municipio de la comarca antequerana, Archidona. Los estudios delatan que el acuífero de este término municipal también corre peligro de quedarse en niveles bajos. Desde la Universidad de Málaga se advierte que se está extrayendo más agua de la que se recarga en los acuíferos debido a la sobreexplotación.

La UMA ha llevado a cabo estudios para cartografiar las reservas de agua subterránea en el interior de la provincia y detectar puntos donde la presión sobre el recurso resulta especialmente elevada.