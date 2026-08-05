Siete entidades sociales optan ya al programa ‘Se Busca ONG’ de APECOM

La Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM), a través de su Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, ha puesto en marcha el ‘I Concurso Provincial de Apoyo a ONG y Asociaciones Sociales de Málaga’, una iniciativa que permitirá a una entidad social de la provincia recibir durante un año asesoramiento y apoyo profesional en comunicación, marketing, publicidad y diseño.

Con el claim ‘Se Busca ONG’ y bajo el lema ‘Porque una buena causa también merece ser escuchada’, esta convocatoria nace con el objetivo de fortalecer la visibilidad y el impacto de aquellas organizaciones que desarrollan una labor social relevante, pero que no cuentan con los recursos necesarios para comunicarla de forma estratégica y eficaz.

La entidad seleccionada tendrá acceso al conocimiento y la experiencia de empresas y profesionales asociados a APECOM, que pondrán a su disposición servicios de consultoría en comunicación y marketing, diseño gráfico, creatividad, apoyo en redes sociales, soportes publicitarios, orientación en campañas de sensibilización, desarrollo de materiales corporativos y formación básica en comunicación.

Este acompañamiento permitirá a la organización ganadora mejorar la manera en la que transmite su actividad, conectar con nuevos públicos, reforzar su identidad y dar una mayor visibilidad al impacto social que genera en la provincia de Málaga.

Podrán participar asociaciones, fundaciones, ONG y entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la provincia de Málaga y que no dispongan de un departamento propio de comunicación, marketing, publicidad o diseño. Además, deberán

acreditar una necesidad real de apoyo en estas áreas y presentar su candidatura mediante un vídeo en formato vertical para redes sociales.

En este vídeo, las entidades participantes deberán explicar su misión, el impacto social de su trabajo, sus principales necesidades de comunicación y las razones por las que desean formar parte del programa impulsado por APECOM.

Las propuestas serán evaluadas por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de APECOM atendiendo a criterios como el impacto social de la entidad, la relevancia de su labor, la necesidad de apoyo en comunicación y el potencial de crecimiento que podría alcanzar gracias al acompañamiento recibido.

Con esta iniciativa, APECOM refuerza su compromiso con el tejido social de la provincia y pone el valor de la comunicación al servicio de quienes trabajan cada día para mejorar la vida de las personas.

Hasta el momento, siete entidades sociales de distintos ámbitos han presentado su candidatura: la Asociación San Vicente de Paúl-ASVIPUL; la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de Andalucía; Fundación Harena; Asociación

ALAS; Asociación ASIMÁS; Asociación Dyar, Descubrir y Aprender; y Más Allá de un Cuerpo. El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de agosto de 2026 a las 23:59 horas y las organizaciones interesadas podrán presentar su candidatura a través de la página web de APECOM.