Siempre Así, Mojinos Escozíos, Pepe y Vicio y Sara de las Chuches, conciertos de esta Feria de Agosto de Coín 2026

Durante la presentación, el alcalde de Coín, Francisco Santos, ha destacado que la Feria de Agosto “es mucho más que una programación de actividades; es el momento en el que Coín vuelve a encontrarse consigo mismo, con sus tradiciones y con las miles de personas que regresan al pueblo para disfrutar de sus raíces”.

El regidor coineño ha subrayado que se ha preparado "una feria para todos," donde conviven la música, la cultura, el deporte, las actividades infantiles y nuestras tradiciones más arraigadas. "Queremos que vecinos y visitantes disfruten de un ambiente seguro, familiar y de una programación de primer nivel que sigue creciendo cada año sin perder la esencia de nuestra feria”, ha dicho.

Por su parte, el concejal de Festejos, Juani Bernal, explicó que la programación de este año incorpora importantes novedades, como la recuperación de las actividades acuáticas con #CoínSeMoja, un gran tobogán acuático de 75 metros, además de castillos acuáticos y actividades para toda la familia, junto a una oferta musical de primer nivel encabezada por artistas como Siempre Así, Mojinos Escozíos, Pepe y Vizio, Sara de las Chuches y sin olvidar el protagonismo de los artistas locales como Alejados o Vegga, un artista emergente.

“Queremos que cada vecino encuentre su momento dentro de la feria. Hemos preparado una programación muy variada para que los jóvenes disfruten de los conciertos, las familias tengan actividades pensadas para ellos, nuestros mayores cuenten con su espacio y, al mismo tiempo, sigamos cuidando y poniendo en valor las tradiciones que hacen única a la Feria de Agosto de Coín”, señaló Bernal.

El alcalde también ha querido recordad que la feria mantendrá iniciativas como la Caseta del Mayor en el Parque de San Agustín, donde dispondrán de una programación propia para ellos. Además, la zona de los tradicionales cacharritos estará en el Parque Periurbano del 7 al 12 de agosto, siendo el día 12 el Día del Niño. Por otro lado, será un año más una feria inclusiva, por lo que el recinto ferial con atracciones tendrá horario de feria sin ruido de 20:00h a 21:30h.

Además, como cada año habrá una nueva edición de la Verbena Tomatera, que serán los días 13 y 14 de agosto en la plaza Alameda. La barra será gestionada por la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro. Y el día 15 de agosto es el día más especial e importante para esta feria. Tendrá lugar como cada año la Subasta del mejor lote de Tomate Huevo de Toro en el Parque de San Agustín, así como el Concurso Hortofrutícola municipal.

La hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta, Gloria León, quiso poner el acento en el carácter religioso de estas fiestas e invitó a todos los vecinos a participar en los actos organizados en honor a la Patrona.

“Vivimos unos días muy especiales para todos los coineños. Invitamos a vecinos y visitantes a acompañarnos en el triduo, la solemne eucaristía y la procesión de nuestra Patrona, la Virgen de la Fuensanta. Son celebraciones que forman parte de nuestra identidad y que nos permiten expresar nuestra devoción y mantener vivas nuestras tradiciones generación tras generación”, ha afirmado.

La Feria de Agosto arrancará el viernes 7 de agosto con la gran cabalgata, el encendido del alumbrado extraordinario y el pregón oficial a cargo de Canal Coín TV, que este año celebra 33 años contando la historia del municipio, dando paso a nueve días de convivencia, música, tradición y celebración en torno a la Virgen de la Fuensanta.