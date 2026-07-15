Siempre Acompañados: actividades para hacer frente a soledad de las personas mayores en verano

La Fundación ”la Caixa”, el Ayuntamiento de Málaga y Cruz Roja han dado a conocer las actividades impulsadas para las personas mayores de 60 años este verano en el marco del programa Siempre Acompañados en Málaga.

Durante la época estival, muchas personas mayores se ven expuestas a situaciones de soledad, puesto que las ciudades se vacían, los amigos y familiares se van, las actividades disminuyen y muchos servicios, equipamientos y centros de proximidad cuelgan el cartel de cerrado por vacaciones. El objetivo es dar respuesta a las demandas y necesidades en los meses de verano de las personas mayores de 60 años que forman parte de la comunidad, afectados especialmente por el calor, a través de una propuesta colectiva y compartida. El programa Siempre Acompañados impulsa la programación de verano, junto con las entidades y agentes sociales del territorio. Estas actuaciones, que ponen el énfasis en el aspecto relacional, se centran en fortalecer un mayor sentimiento de comunidad, posibilitar que las personas se sientan agentes activos de sus territorios y favorecer el compromiso tanto con el cuidado personal como con en el cuidado de los demás. Las actividades programadas se sitúan dentro los ámbitos de cuidado y bienestar personal, encuentros y vínculos, expresión y creatividad, talleres y encuentros grupales.

El programa se lleva a cabo en los distritos Bailén-Miraflores y Puerto de la Torre y actualmente está atendiendo a 288 personas. Todo ello, de la mano de un equipo técnico de Cruz Roja, más de 50 agentes locales y personas voluntarias, mediante una metodología innovadora y en constante evolución con la comunidad y las administraciones.

Programa Siempre Acompañados en verano

Durante los meses de verano, la programación ofrecerá distintas actividades gratuitas dirigidas a personas mayores, orientadas a promover su bienestar físico, emocional y social. Entre las propuestas destacan las visitas guiadas a algunos de los principales espacios culturales de la ciudad, como el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen, el Centre Pompidou, el Museo Ruso de Málaga y la Casa Natal Picasso. Asimismo, se desarrollarán actividades de ocio y convivencia, entre ellas un recorrido en autobús turístico, un paseo en barco, cinefórum, karaoke, juegos de mesa y petanca. La programación se completa con talleres y sesiones dedicados a la promoción de la salud y el envejecimiento activo, que abordarán cuestiones como la reanimación cardiopulmonar (RCP) en Miraflores, la higiene del sueño, la prevención de accidentes domésticos, el uso correcto de la medicación (botiquín inteligente), el suelo pélvico, skincare emocional, además de actividades físicas como yoga, baile y risoterapia.

La misión del programa Siempre Acompañados es empoderar a las personas mayores en situación de soledad poniéndolas en el centro, como sujetos activos de su proceso de envejecimiento, y acompañándolas en la búsqueda de una vida plena mediante el fomento de sus relaciones de bienestar y apoyo. Asimismo, el programa busca la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y trabajar en red. Todo ello con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

Está demostrado científicamente que hacer frente a la soledad y mejorar las relaciones sociales aporta beneficios poderosos: el aumento de la adaptación psicológica frente a las situaciones de pérdida, enfermedad o estrés crónico (como el cuidado); la mejora de la salud, del estado emocional y de la esperanza de vida; el incremento de la calidad de vida, y la disminución de las probabilidades de enfermar y padecer demencia. Asimismo, el programa ha constatado que fomentar las relaciones sociales facilita llevar una vida plena y con sentido.