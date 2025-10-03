Los secretos de calle Nueva

Calle Nueva guarda secretos en el acerado, aunque, como consecuencia de distintas actuaciones urbanísticas, no todos han logrado ser conservados.

Desde la representación de un río que nos recuerda al Canal de Suez, obra del arquitecto Eduardo Serrano en 1990, quien además incorporó otros símbolos históricos de la calle en el suelo, como la calle Cintería y un pasaje de la novela "El Duende".

Esta calle ya existía durante la etapa islámica y fue la vía principal de la ciudad hasta la construcción de la calle Larios, siendo en su momento la principal vía comercial y de tránsito.