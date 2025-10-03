CONOCE TU HISTORIA 03/10/2025

Los secretos de calle Nueva

Con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí, conocemos los secretos que guarda calle Nueva.

Redacción

Málaga |

Calle Nueva guarda secretos en el acerado, aunque, como consecuencia de distintas actuaciones urbanísticas, no todos han logrado ser conservados.

Desde la representación de un río que nos recuerda al Canal de Suez, obra del arquitecto Eduardo Serrano en 1990, quien además incorporó otros símbolos históricos de la calle en el suelo, como la calle Cintería y un pasaje de la novela "El Duende".

Esta calle ya existía durante la etapa islámica y fue la vía principal de la ciudad hasta la construcción de la calle Larios, siendo en su momento la principal vía comercial y de tránsito.

