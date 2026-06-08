Sea Life Benalmádena celebra la Semana de los Océanos para concienciar sobre la protección marina

Sea Life Benalmádena, con motivo del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, celebrará hasta el domingo 14 de junio la “Semana de los Océanos”, una iniciativa dedicada a sensibilizar al público sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos y fomentar hábitos responsables. Con el objetivo de recaudar fondos para continuar apoyando los distintos programas medioambientales que desarrolla la fundación SEA LIFE Trust a nivel global.

Durante toda la semana, los visitantes podrán participar en charlas medioambientales y actividades educativas para promover la protección de los océanos, los cuales se enfrentan actualmente a graves amenazas derivadas de la actividad humana. Cada año llegan al océano millones de toneladas de plástico. Más del 80% de la contaminación marina tiene origen terrestre. Cerca del 90% de las poblaciones de peces están plenamente explotadas o sobreexplotadas.

El aumento de temperatura y la acidificación están afectando a los ecosistemas marinos, incluidos los arrecifes de coral. Estos datos reflejan la urgente necesidad de actuar para proteger la biodiversidad marina y garantizar el equilibrio del planeta.

Desde Sea Life, a nivel global, se están desempeñando un papel vital en esa misión, llevando a cabo más de 100 proyectos en todo el mundo para rescatar, restaurar y proteger nuestros océanos y vida marina. Tan solo el año pasado, en 50 acuarios, fueron rescatados más de 683 animales y se invirtieron más de 34.000 horas a la conservación

“El océano es esencial para la vida en la Tierra: produce gran parte del oxígeno que respiramos y regula el clima global. Con esta iniciativa queremos acercar esta realidad a toda la sociedad y animar a todos a formar parte de la solución”, señala la directora de marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo.

Además, en coordinación con todos los Sea Life a nivel mundial, se durante la “Semana de los Océanos”, una campaña de recaudación solidaria para la Fundación Sea Life Trust. Esta organización tiene una visión, océanos sanos, protegidos y llenos de diversidad e increíbles animales y para ello, trabaja junto a su asociación benéfica Sea Life Trust para juntos proteger los océanos y a las increíbles criaturas que los habitan. Los fondos se destinarán a proteger la vida marina en peligro, apoyar nuestro santuario de belugas, rescatar a los animales marinos y devolverlos a su hábitat, y proteger los océanos del plástico.

"Nuestra acción de conservación y divulgación científica para la protección del mundo marino no sólo se lleva a cabo en nuestras instalaciones, sino también fuera, donde las especies lo necesiten y con la colaboración de entidades tan importantes como Sea Life Trust, Merlin Entertainment o WDC”, asegura Carlos Colombo, director de experiencia del visitante.

A través de su programa global BREED, RESCUE, PROTECT y junto a los equipos de expertos en conservación, bienestar animal y biología, Sea Life es pionera en programas de cría que algún día pueden proporcionar un salvavidas para las especies en peligro de extinción. Así como cuidar de especies enfermas o dañadas, que tras su recuperación, serán devueltas a su entorno, o en caso de no poder sobrevivir en libertad, proveerlas de un hogar seguro en nuestras instalaciones.