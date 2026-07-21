San Diego Comic-Con® Málaga conectará pymes andaluzas con productoras de primer nivel

Ya está abierto el formulario que permitirá a pymes andaluzas interesadas participar en el programa Developing Universal Narratives from Andalusia (DUNA), impulsado por SDCC Málaga, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y Andalucía Film Commission. DUNA es una iniciativa especial nacida para conectar a empresas pequeñas y medianas basadas en Andalucía con productoras de primer nivel y con recorrido internacional.

Entre los profesionales participantes, están por el momento confirmados Pedro “Tate” Arráez, Supervisor Location Manager en A Film Location Company y miembro de LMGI (Juego de Tronos, The Crown, Venom: El último viaje), Álvaro Iglesias, Founding Partner en Solworks (Heartstopper S3, Devil’s Advocate y clientes como F1 o Nike), Juan Jiménez, director de Producción de Calle Cruzada (Kill Jackie, Noche y día y El Reino de los Cielos), Rafael López Manzanara (Superlópez, La Casa de Papel, Élite) y Dani Ojeda (publicidades para LVMH, Adidas, Budweiser). DUNA coordinará encuentros entre ellos y representantes de las pymes durante la convención, facilitando la generación de oportunidades de negocio y contribuyendo al crecimiento de las industrias creativas.

Requisitos y condiciones para participar en DUNA

1. Ser una pyme basada en Andalucía.

2. Realizar una actividad conectada con el sector audiovisual o turístico.

3. Tener disponibilidad para participar en las reuniones entre el 1 y 4 de octubre del 2026.

4. Completar una solicitud de participación formal a través de este formulario, antes del martes 28 de julio del 2026.

SDCC Málaga es el punto de encuentro de las industrias creativas europeas y, como tal, reúne a fans, creadores, estudios, editoriales y empresas del sector del entretenimiento en torno al cine, las series, el cómic, los videojuegos y la animación entre otras. Es precisamente esa vocación de reunión y conexión la que ha propiciado la creación de DUNA.

El programa fue presentado el pasado mes de mayo en el Marché du Film de Cannes (Francia), uno de los mercados cinematográficos más importantes a nivel mundial.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha asegurado que esta iniciativa "convierte la celebración de San Diego Comic-Con Málaga en una plataforma real de generación de negocio para las empresas andaluzas". "Los profesionales implicados en producciones internacionales van a encontrar en Andalucía no solo localizaciones singulares, sino también talento, capacidad técnica y empresas audiovisuales con capacidad para integrarse en proyectos con recorrido global”, ha resaltado.

Bernal ha destacado además el impacto turístico de los rodajes en el territorio, ya que "abren una cadena de oportunidades para el alojamiento, el transporte, la restauración, los servicios especializados y las experiencias vinculadas a la oferta turística andaluza". Así, ha valorado que la acción "permitirá conectar de forma directa a las productoras con un ecosistema empresarial que puede dar respuesta a sus necesidades operativas y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de Andalucía a través de escenarios únicos capaces de formar parte de nuevas narrativas audiovisuales”.

La experiencia del fan, en el centro

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada), mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000m2 en su Exhibitor Hall y un Artists’ Alley de mayores dimensiones.

El evento está cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía. Como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop, ya cuenta con Invitados Especiales y primeras fechas confirmadas.

La venta de entradas para la próxima edición ya está disponible en Ticketmaster.