H&T, Salón de Innovación en Hostelería, celebrará su próxima edición del 2 al 4 de febrero de 2026 en FYCMA.

Consolidado como uno de los principales encuentros nacionales para los sectores hostelero, hotelero y turístico, H&T 2026 reunirá a marcas líderes en equipamiento, servicios, tecnología y productos gastronómicos en un entorno orientado al negocio, la innovación y las nuevas tendencias del canal horeca.

Con la sostenibilidad y la transformación digital como ejes estratégicos, H&T 2026 contará con tres pabellones donde se exhibirán soluciones profesionales de última generación, productos gourmet y marcas con denominación de origen.

En su pasada edición, el salón atrajo a más de 19.000 visitantes profesionales, con un 60% de participantes que cerraron acuerdos comerciales. En 2026, H&T volverá a ofrecer un completo programa de contenidos con foros especializados como el Main Stage, Kitchen Lab o Aula Makro, además de zonas experienciales como la Sala de Catas y encuentros sectoriales impulsados por patronales y asociaciones como Mahos, Aehcos y Aeplayas.

Organizado por FYCMA y promovido por el Ayuntamiento de Málaga, H&T se posiciona como una plataforma estratégica para la internacionalización, el networking profesional y la adaptación del canal horeca a un mercado en transformación.