Renfe programa 384 servicios de autobús para trenes MD Sevilla-Málaga por obras de mejora en la línea

Renfe establece la circulación de 384 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros de los Media Distancia Sevilla - Málaga por obras de mejora en la infraestructura en esta línea del 22 de mayo al 8 de junio.

La operadora ha programado un plan alternativo de transporte con autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga y paradas intermedias.

También se ven afectados con transbordo dos trenes del día 21 de mayo con salida de Sevilla a las 18.34h y a las 20.12h; y en sentido inverso, el 9 de junio, los trenes con salida de Málaga a las 7.02h y 9.16h.

Durante este plan alternativo de transporte, Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey se prestarán con taxis con recorrido especial dependiendo el origen y destino del viaje.

Es necesario adquirir o formalizar el billete antes del viaje y como medida de postventa, se han habilitado cambios y devoluciones sin coste.

También se ven afectados los Servicios de Proximidad Málaga-El Chorro Caminito del Rey y la Línea C-2 Málaga-Álora con trayectos por carretera entre Cártama y Álora, también del 22 de mayo al 8 de junio. Del mismo modo, también se ven afectados por este plan alternativo de transporte los primeros servicios de la mañana del 9 de junio de junio de la C2 de Cercanías Málaga.

Renfe está informando a través de los canales oficiales de comunicación: Avisos en la venta, App de Cercanías, canal WhatsApp, cartelería y megafonía de estaciones, https://www.renfe.com/es/es, e @Inforenfe en la red social X.