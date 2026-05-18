Un centro malagueño desarrolla la primera simulación real con IA para garantizar el éxito en los exámenes oficiales de inglés de Cambridge

Examia, centro examinador de referencia que opera en Málaga y líder en la implementación de Inteligencia Artificial en el sector de los idiomas, ha puesto en marcha su campaña “Antes del examen, vive el examen”. Esta iniciativa pionera está diseñada específicamente para cerrar la brecha existente entre la preparación teórica de contenidos y la experiencia real del examen de Cambridge English, especialmente en los niveles B1 y B2.

“Esta iniciativa surge porque hemos detectado que un alto porcentaje de candidatos no suspende por falta de conocimientos académicos, sino por factores críticos como la gestión del tiempo, los nervios y el desconocimiento del formato oficial. La propuesta de valor de esta campaña se basa en ofrecer una simulación 100% real diseñada por la propia Universidad de Cambridge. A diferencia de otras prácticas convencionales, los candidatos de Granada, Almería y Málaga tendrán la oportunidad de realizar la prueba en la misma sede física donde, a corto plazo, llevarán a cabo su examen definitivo”, explica Ricardo Freires, director de Examia. Este enfoque busca transformar la incertidumbre en confianza, permitiendo que el estudiante llegue al día clave sin sorpresas y con el control total de la situación.

Uno de los pilares más innovadores de esta iniciativa es la integración de una herramienta de Inteligencia Artificial destinada a vencer el "miedo al Speaking". Este sistema permite a los alumnos realizar hasta diez simulacros de interacción oral (role plays) con acceso flexible desde cualquier dispositivo y en cualquier horario. La tecnología de Examia ofrece un feedback detallado y personalizado de cada sesión, además de una nota final aportada por la propia herramienta oficial de Cambridge tras completar las destrezas de Reading, Writing y Listening para el B1, añadiendo el Use of English para el B2, lo que permite al alumno conocer su nivel real antes de presentarse oficialmente.

Esta campaña refuerza la hoja de ruta tecnológica de Examia, institución que recientemente ha sido elegida por Cambridge English como el mejor centro examinador del mundo en la implementación de innovaciones tecnológicas e Inteligencia Artificial. La campaña tendrá una duración inicial de cuatro semanas, coincidiendo con el pico de convocatorias de exámenes de verano entre los meses de junio y julio.

Más información en https://examia.com/simulacro-examen-cambridge/.