Diversport Torremolinos organiza la primera edición de los “Diversity Games”, un torneo internacional de voleibol por la diversidad y contra la LGTBIfobia

Del 15 al 17 de mayo se celebra en Torremolinos la primera edición de los Diversity Games, un torneo internacional de voleibol pista organizado por Diversport Torremolinos con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora cada 17 de mayo.

El evento reunirá a cerca de 200 jugadores y jugadoras en competición, con la participación de 24 equipos de 15 clubes nacionales e internacionales (España, Portugal, Irlanda y Polonia), y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos a través de la Delegación de Deportes y la Delegación de Igualdad y Diversidad.

Un torneo internacional por la diversidad

La alta demanda ha superado las expectativas, con más de 48 solicitudes de inscripción de equipos, además de peticiones individuales, para un total de 24 plazas disponibles en esta primera edición.

El campeonato se plantea como un espacio deportivo seguro, inclusivo y libre de prejuicios, donde cualquier persona pueda participar independientemente de su orientación sexual, identidad de género o nivel.

La organización ha priorizado la diversidad real en la composición de los equipos, incorporando distintas identidades del colectivo LGTBIAQ+ y dando cabida también a la diversidad funcional y sensorial, con la participación de equipos con jugadores sordos. El evento contará con árbitros oficiales de la Federación Andaluza de Voleibol, así como con protocolos específicos frente a posibles situaciones de LGTBIfobia, en colaboración con ADI (Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+).

Referentes dentro y fuera de la pista

El torneo contará con el respaldo de dos figuras que representan el compromiso con el deporte y los valores sociales desde ámbitos distintos pero complementarios. El padrino de honor será Raúl Muñoz, jugador profesional con más de 18 años de trayectoria, campeón de la Superliga Masculina y de la Copa del Rey, además de campeón de Europa y reconocido como mejor jugador en competiciones internacionales. Su perfil combina la élite deportiva con la labor educativa, siendo docente y técnico en formación en igualdad y prevención de la violencia de género.

Como madrina de honor participará Manuela Saborido Muñoz, conocida como Manolita Chen, figura clave del activismo LGTBIQA+ en España y pionera en la defensa de los derechos de las personas trans, cuyo recorrido vital la convierte en un referente de lucha, visibilidad y transformación social.

En coherencia con estos valores, el torneo incorporará también una dimensión solidaria. Las personas participantes podrán colaborar en una colecta de ropa y de alimentos no perecederos, que serán donados a la Fundación Manolita Chen, reforzando el vínculo entre deporte, comunidad y compromiso social.

Programa del evento

Los Diversity Games se desarrollarán durante tres jornadas. El viernes 15 de mayo estará dedicado a la convivencia entre equipos y participantes. El sábado 16 tendrá lugar la competición oficial, junto a la lectura de un manifiesto contra la LGTBIfobia al mediodía. El evento culminará el 17 de mayo, coincidiendo con la fecha internacional de esta conmemoración, reforzando su dimensión de visibilidad y sensibilización.

Con esta iniciativa, Torremolinos refuerza su posicionamiento como destino comprometido con la diversidad, el deporte inclusivo y los valores de igualdad.

El domingo al mediodía se celebrará un encuentro dedicado a la historia del Pasaje Begoña y su relevancia cultural para la ciudad, así como su papel clave en la memoria y la visibilidad del colectivo LGTBIAQ+.