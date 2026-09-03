Renfe acerca el tren a los ciudadanos con visitas, jornadas de puertas abiertas y una yincana

Renfe se suma a la Semana Europea de la Movilidad con un programa de actividades dirigido a acercar el ferrocarril a los ciudadanos y poner en valor su papel como eje de una movilidad sostenible, accesible y eficiente. La compañía ha organizado jornadas de puertas abiertas y visitas a distintas instalaciones ferroviarias en Madrid, Málaga y Barcelona, además de una yincana por la red de Cercanías Madrid.

La Semana Europea de la Movilidad se celebra anualmente del 16 al 22 de septiembre y será el sábado 19 cuando se desarrollen las actividades programadas por Renfe. Bajo el lema “Movilidad para todas las personas”, la edición de este año pone el foco en la necesidad de garantizar el acceso a sistemas de transporte sostenibles, accesibles y de calidad para toda la ciudadanía.

De esta forma, Renfe propone diferentes maneras de acercarse al ferrocarril: recorrer de forma lúdica la red que utilizan cada día miles de viajeros y descubrir qué ocurre detrás del servicio, accediendo a instalaciones clave para el mantenimiento, la formación y la operación ferroviaria.

Puertas abiertas en el Complejo de Alta Velocidad de Fuencarral II y de Málaga

Asimismo, el próximo 19 de septiembre, Renfe abrirá las puertas del Complejo de Alta Velocidad de Fuencarral II y de Málaga.

La visita permitirá recorrer distintos espacios para descubrir cómo se desarrollan las labores de mantenimiento y de gestión operativa que hacen posible el servicio ferroviario.

La actividad será gratuita y se organizará en grupos de 30 personas, con accesos cada media hora entre las 10:00 y las 13:00 horas. Los menores de edad deberán acudir acompañados de un adulto responsable.

El plazo de inscripción ya está abierto y las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente en este enlace.

La jornada permitirá, además, conocer algunas de las actuaciones que Renfe está llevando a cabo dentro de su Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030, que contempla una inversión de más de 1.000 millones de euros destinada a la modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía.